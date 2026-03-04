Επίδομα μητρότητας: Έρχεται διάταξη - Τι αλλάζει

Διάταξη για τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού και της χορήγησης του επιδόματος μητρότητας αναμένεται να συμπεριληφθεί στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τα επαγγελματικά ταμεία, το οποίο εκτιμάται πως θα κατατεθεί αμέσως μετά το Πάσχα στη Βουλή.

Ο στόχος του υπουργείου σύμφωνα με πληροφορίες είναι να απλοποιήσει το υφιστάμενο καθεστώς που είναι περίπλοκο και να αρθούν οι χρόνιες διακρίσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε μισθωτούς ασφαλισμένους και μη μισθωτούς.

Οι αλλαγές

Με την ενεργοποίηση της δάταξης αναμένεται να υπάρξει πλήρη εξίσωση των παροχών. Αναλυτικά:

Θα καθιερωθεί ένα ενιαίο μοντέλο για όλες τις μισθωτές εργαζόμενων (συμπεριλαμβανομένων Τραπεζών, ΔΕΚΟ και ΜΜΕ).

Η μητέρα θα παίρνει τον πρώτο μηνα το 50% από τον ΕΦΚΑ και το 50% από τον εργοδότη.

Καταργούνται τα πενιχρά σταθερά επιδόματα για τις μη μισθωτές εργαζόμενες. Η σύνδεση του νέου επιδόματος γίνεται απευθείας με τον ασφαλιστέο μισθό της κατηγορίας εισφορών που έχουν επιλέξει.

Το 50% του ασφαλιστέου μισθού για 4 μήνες θα πληρώσει ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλλει το υπόλοιπο 50% για 3 μήνες.

Παραμένει όπως έχει το καθεστώς για τις υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των πρώην ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ. Η άδεια πενταμήνου εξακολουθεί να καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη (κράτος).

Τα παραπάνω θα ισχύσουν στο πλαίσιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών που θα αφορά παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος και αναπηρίας, έξοδα κηδείας και επιδόματα μητρότητας.

Τι ισχύει σήμερα

Υπενθυμίζεται πως το υφιστάμενο σύστημα προβλέπει τα εξής: