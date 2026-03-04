Κύπρος: Πόλη-φάντασμα το Ακρωτήρι μετά τις επιθέσεις

Με πόλη-φάντασμα μοιάζει το Ακρωτήρι της Κύπρου μετά τις επιθέσεις των τελευταίων ημερών που έθεσαν στο στόχαστρο τη βρετανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Κοντά στην είσοδο της βρετανικής βάσης, όπως αναφέρει ανταποκριτής της El Pais, μια ταβέρνα με στρωμένα τα τραπέζια, προφανώς έτοιμα για τους πελάτες, ήταν κλειστή. Το ίδιο ίσχυε και για την πιτσαρία, το ινδικό εστιατόριο και τις διάφορες παμπ στην περιοχή.

«Οι περισσότεροι έχουν φύγει», εξήγησε ο ιδιοκτήτης ενός καφέ. Οι μόνοι πελάτες του καταστήματος, το οποίο το άνοιξε το απόγευμα της Τρίτης ξανά, ήταν δύο δημοσιογράφοι.

Ο Ανδρέας, ο τοπικός κρεοπώλης, ήταν σχεδόν ο μόνος που αρνήθηκε να εγκαταλείψει την πόλη παρά τις οδηγίες να εγκαταλείψει.

«Θα περάσω δύο μέρες σε ξενοδοχείο; Με τίποτα! Ο,τι είναι να γίνει, θα γίνει», είπε, μιλώντας μέσα σε ένα κατάστημα χωρίς πελάτες.

Αρκετά χωριά κοντά στο αεροδρόμιο εκκενώθηκαν προσωρινά, ενώ οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου, που βρίσκεται δίπλα στη βρετανική αεροπορική βάση, έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν σε κοντινά ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου, η εντολή εκκένωσης θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Παρασκευή, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.