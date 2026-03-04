Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Νέος φωτισμός στην πλατεία Χορμόβα και τον πεζόδρομο Αντιρρίου

Νέος φωτισμός στην πλατεία Χορμόβα και τ...

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει νέους ενισχυμένους ιστούς φωτισμού σε αντικατάσταση των παλαιών που είχαν υποστεί διάβρωση & φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED σύγχρονου σχεδιασμού,

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προχώρησαν στην αντικατάσταση του φωτισμού στην πλατεία Χορμόβα στο Αντίρριο και στον πεζόδρομο που εκτείνεται κατά μήκος της πλατείας, με στόχο την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει νέους ενισχυμένους ιστούς φωτισμού σε αντικατάσταση των παλαιών που είχαν υποστεί διάβρωση, καθώς και φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED σύγχρονου σχεδιασμού, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλότερη φωτεινότητα, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η νέα υποδομή συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και της άνετης χρήσης της πλατείας και του πεζόδρομου, ενώ ενισχύει την αισθητική και τη συνολική εικόνα του σημείου.

Πρόκειται όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για μία ακόμη παρέμβαση του Δήμου Ναυπακτίας που αφορά στη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών υποδομών, με σκοπό τη δημιουργία πιο λειτουργικών δημόσιων χώρων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών, αξιοποιώντας σύγχρονες ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Πύργος: Η στιγμή της εφόδου της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών

Απεργία της ΠΝΟ: «Κανένα πλοίο στη Μέση Ανατολή»

Στο τέλος του 2026 θα κυκλοφορήσει η ταινία "The Riders" με τον Μπραντ Πιτ στη χώρα μας

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πλατεία Χορμόβα Δήμος Ναυπακτίας Αντίρριο Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03bb\u03b1\u03c4\u03b5\u03af\u03b1 \u03a7\u03bf\u03c1\u03bc\u03cc\u03b2\u03b1","\u0394\u03ae\u03bc\u03bf\u03c2 \u039d\u03b1\u03c5\u03c0\u03b1\u03ba\u03c4\u03af\u03b1\u03c2","\u0391\u03bd\u03c4\u03af\u03c1\u03c1\u03b9\u03bf","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
823083
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις