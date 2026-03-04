Νέος φωτισμός στην πλατεία Χορμόβα και τον πεζόδρομο Αντιρρίου

Ο Δήμος Ναυπακτίας και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προχώρησαν στην αντικατάσταση του φωτισμού στην πλατεία Χορμόβα στο Αντίρριο και στον πεζόδρομο που εκτείνεται κατά μήκος της πλατείας, με στόχο την αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει νέους ενισχυμένους ιστούς φωτισμού σε αντικατάσταση των παλαιών που είχαν υποστεί διάβρωση, καθώς και φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED σύγχρονου σχεδιασμού, τα οποία εξασφαλίζουν υψηλότερη φωτεινότητα, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η νέα υποδομή συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και της άνετης χρήσης της πλατείας και του πεζόδρομου, ενώ ενισχύει την αισθητική και τη συνολική εικόνα του σημείου.

Πρόκειται όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για μία ακόμη παρέμβαση του Δήμου Ναυπακτίας που αφορά στη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών υποδομών, με σκοπό τη δημιουργία πιο λειτουργικών δημόσιων χώρων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών, αξιοποιώντας σύγχρονες ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.