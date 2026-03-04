Πύργος: Η στιγμή της εφόδου της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη διακινητών ναρκωτικών

Σε σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 40 και 37 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν οι αστυνομικοί το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στην περιοχή του Πύργου Ηλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και μετά από εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), διαπιστώθηκε η δράση των δύο ανδρών στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψη τους.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

3 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους 4,7 γραμμαρίων,

6 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

2 αεροβόλα τυφέκια,

3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

το χρηματικό ποσό των 1.865 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται, και οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.