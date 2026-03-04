Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συναγερμός στην Άγκυρα- Εξουδετερώθηκε πύραυλος που κατευθυνόταν στον τουρκικό εναέριο χώρο- ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Eξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

14.00 Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Aμυνας ανακοίνωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος, εκτοξεύτηκε από το Ιράν και διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας πριν κατευθυνθεί προς την Τουρκία.

Ο Χέρατ δήλωσε πως δύο σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα και ένα αεροπλάνο έχουν αναπτυχθεί για την επιχείρηση διάσωσης, χωρίς να διευκρινίσει τα αίτια αυτού του ναυαγίου.

«Συνεχίζουμε τις έρευνες, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνέβη στο υπόλοιπο πλήρωμα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος εκπρόσωπος στη Σρι Λάνκα, προσθέτοντας ότι υπάρχουν λίγες πιθανότητες να βρεθούν άλλοι επιζώντες.

Το υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνες για άλλα μέλη του πληρώματος της φρεγάτας, η οποία βυθίσθηκε σε απόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων νότια της Σρι Λάνκα, στον Ινδικό Ωκεανό.

Πλήρωμα 180 ανθρώπων επέβαινε στην ιρανική φρεγάτα Iris Dena, όταν το πολεμικό πλοίο έστειλε μήνυμα SOS σήμερα τα χαράματα, σύμφωνα με τον υπουργό, ο οποίος έκανε τις διευκρινίσεις αυτές παίρνοντας το λόγο στο κοινοβούλιο.

Ο υπουργός δεν είχε διευκρινίσει τα αίτια της έκρηξης σ' αυτό το πολεμικό πλοίο.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα Βιτζίτα Χέρατ είχε ανακοινώσει πως η χώρα του διέσωσε 32 «σοβαρά τραυματισμένους» ναύτες από ιρανική φρεγάτα που βυθίσθηκε σήμερα έξω από τα χωρικά ύδατα του νησιού.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 101 ανθρώπων, ενώ 78 έχουν τραυματισθεί από επίθεση υποβρυχίου σε ιρανικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, είπαν σήμερα στο Ρόιτερς πηγές στο Πολεμικό Ναυτικό και στο υπουργείο Άμυνας της Σρι Λάνκα.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν και στον Λίβανο σήμερα, την 5η ημέρα του πολέμου που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χωρίς πάντως αυτό να εμποδίσει την Τεχεράνη να επεκτείνει τα δικά της πλήγματα αντιποίνων σε όλη τη Μέση Ανατολή, όπου οι εσπευσμένες απομακρύνεις πολιτών δυτικών κρατών πλέον επιταχύνονται.

Οι ασιατικές αγορές βυθίζονται σήμερα, με φόντο τις ανησυχίες πως ο πόλεμος θα έχει μακρά διάρκεια και την παράλυση στα Στενά του Ορμούζ, κλειδί όσον αφορά τη μεταφορά υδρογονανθράκων διά θαλάσσης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης διαβεβαίωσαν σήμερα πως διατηρούν τον «πλήρη» έλεγχο των Στενών, από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Στρατηγός των Φρουρών, ο Εμπραχίμ Τζαμπαρί, απείλησε χθες Τρίτη ότι η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον όλων των «οικονομικών κέντρων» της περιοχής, αφού νωρίτερα διεμήνυσε πως θα «κάψει οποιοδήποτε πλοίο» αποπειραθεί να περάσει τα στενά.

Στον Λίβανο, που σύρθηκε στον πόλεμο μετά τα πρώτα πλήγματα της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ έπειτα από έναν και πλέον χρόνο τη Δευτέρα, ο απολογισμός των νεκρών έγινε ακόμη πιο βαρύς σήμερα, καθώς σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι τη νύχτα.

Οι νυχτερινές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους σε κοινότητες νότια της Βηρυτού και άλλους τουλάχιστον πέντε στην Μπααλμπέκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ξενοδοχείο βομβαρδίστηκε σε προάστιο της Βηρυτού, χωρίς να είναι σαφές ως αυτό το στάδιο αν υπάρχουν θύματα.

Κύπρος: Εντοπίσθηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου

Εντοπίστηκε πιθανό ύποπτο αντικείμενο στον εναέριο χώρο πλησίον του Λιβάνου, ανακοίνωσε με ανάρτηση στο Χ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

"Για προληπτικούς λόγους λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση και, εφόσον απαιτηθεί, την αντιμετώπιση του περιστατικού. Για το αποτέλεσμα θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση", ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«2.000 στόχοι»

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, ιδίως εναντίον «εγκαταστάσεων εκτόξευσης, συστημάτων εκτόξευσης και άλλων υποδομών».

Στις χθεσινές επιδρομές στοχοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, το όργανο που είναι αρμόδιο για να αναδείξει τον νέο ανώτατο ηγέτη που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο, κατά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης. Ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης αναμένεται να κηδευτεί στην ιερή πόλη Μασχάντ (βορειοανατολικά), σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, που δεν διευκρίνισαν την ημερομηνία.

Ο επικεφαλής του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε ότι έχουν χτυπηθεί στο Ιράν «σχεδόν 2.000 στόχοι με πάνω από 2.000 πυρομαχικά» από την έναρξη των επιχειρήσεων το Σάββατο, τονίζοντας ακόμη ότι έχουν καταστραφεί «17 πλοία» του πολεμικού ναυτικού του Ιράν.

Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εκτοξεύσει σε αντίποινα «πάνω από 500 βαλλιστικούς πυραύλους» και έχουν εξαπολύσει «πάνω από 2.000» μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, πάντα σύμφωνα με τη CENTCOM.

Στο μεταξύ η ανησυχία για τον αντίκτυπο του πολέμου στη διεθνή οικονομία εντείνονται, με τον κύριο δείκτη του χρηματιστηρίου στη Σεούλ να πέφτει κατά 12% και τις συναλλαγές να αναστέλλονται προσωρινά.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές, παρά τη διαβεβαίωση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια «αν είναι απαραίτητο» για να διασχίζουν το στενό του Χορμούζ.

Το «χειρότερο σενάριο»

Στις πρώτες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αφότου εξαπέλυσε τον πόλεμο το Σάββατο, ο πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε ότι σύρθηκε από το Ισραήλ στην επίθεση εναντίον του Ιράν, όπως άφησε να εννοηθεί την προηγουμένη ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του Μάρκο Ρούμπιο.

«Με δεδομένη την τροπή των διαπραγματεύσεων, νομίζω ότι αυτοί (οι Ιρανοί) επρόκειτο να επιτεθούν πρώτοι. Και δεν ήθελα να γίνει αυτό. Λοιπόν, μπορεί εγώ να ανάγκασα το Ισραήλ» να αρχίσει τον πόλεμο, είπε.

Υποστήριξε ακόμη πως «έχουν καταστραφεί σχεδόν όλα» στο Ιράν.

Ερωτηθείς ποιος θα κυβερνήσει το Ιράν μετά τον πόλεμο ο ρεπουμπλικάνος είπε πως οι περισσότεροι από τους αξιωματούχους που εποφθαλμιούσε η Ουάσιγκτον για να αναλάβουν τα ηνία «είναι νεκροί».

Το «χειρότερο σενάριο» θα ήταν να αναλάβει κάποιος «εξίσου κακός» με τον Αλί Χαμενεΐ, συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Όταν άρχισε η επίθεση, ο ρεπουμπλικάνος κάλεσε για ακόμη μια φορά τον «ιρανικό λαό» να ανατρέψει «το καθεστώς» και να βάλει τέλος στην Ισλαμική Δημοκρατία, που εγκαθιδρύθηκε το 1979.

Όμως, αν και η Ουάσιγκτον θα ήθελε αλλαγή καθεστώτος, ο κύριος στόχος του πολέμου, όπως λέει, είναι να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο --το Ιράν διαψεύδει εδώ και δεκαετίες πως έχει τέτοιο σκοπό-- και να καταστραφούν οι πυραυλικές δυνατότητές του, σύμφωνα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε υπόγειο «στρατιωτικό» και «μυστικό» κέντρο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν στην περιοχή της Τεχεράνης.

Η άλλη πλευρά τόνισε πως δεν έχει ακόμη χρησιμοποιήσει τα πιο τεχνολογικά εξελιγμένα όπλα της.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι «δίνουν άδεια» στο διπλωματικό προσωπικό τους που δεν κρίνεται πως είναι απόλυτα απαραίτητο να φύγει από τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν.

Κάπου 9.000 Αμερικανοί εγκατέλειψαν τη Μέση Ανατολή από την έναρξη των εχθροπραξιών, ανακοίνωσε χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Μια πρώτη πτήση που οργανώθηκε για τον επαναπατρισμό Γάλλων που είχαν αποκλειστεί στη Μέση Ανατολή εξαιτίας του πολέμου έφθασε στο Παρίσι νωρίς το πρωί. Η Γερμανία και η Βρετανία αναμένεται επίσης να απομακρύνουν εσπευσμένα υπηκόους τους με ειδικές πτήσεις σήμερα.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε χθες νεότερο απολογισμό, κάνοντας λόγο για 780 νεκρούς από το ξέσπασμα του πολέμου. Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να τον επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο.

Από το Σάββατο έχουν σκοτωθεί έξι αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Πεντάγωνο. Στο Ισραήλ, οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών έχουν κάνει λόγο για 10 νεκρούς σε ιρανικά πλήγματα.