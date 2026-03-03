Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό, λόγω έκτακτων εργασιών στη σήραγγα της Κλόκοβας

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 4 Μαρτίου από τις 10:00 έως και τις 18:00, λόγω έκτακτων εργασιών στη σήραγγα της Κλόκοβας, θα ισχύει αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αντιρρίου έως και τον Α/Κ Γαβρολίμνης. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Ταυτόχρονα, κλειστός θα είναι ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Αντιρρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα και ο κλάδος εισόδου του Α/Κ Γαβρολίμνης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.