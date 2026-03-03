Πυροβολισμοί στη Νέα Μάκρη: Ξεκαθάρισμα μεταξύ Τούρκων «βλέπουν» οι Αρχές

Εκτιμάται ότι πρόκειται για συνέχεια του πολέμου ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας αναφορικά με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Μαραθώνος και συγκεκριμένα στη Νέα Μάκρη.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ Τούρκων που έχουν σχέση με παράνομες δραστηριότητες. Ενδεχομένως να πρόκειται για ξεκαθάρισμα μεταξύ αντίπαλων ομάδων της μαφίας.
Πρόκειται για συνέχεια «πολέμου» αντίπαλων ομάδων
Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα αυτοκίνητο, που έχει τρύπες από πυροβόλο όπλο, όχι ίχνη αίματος στο εσωτερικό ή στον χώρο στάθμευση του σούπερ μάρκετ. Το αυτοκίνητο φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα Τούρκο υπήκοο.
Εκτιμάται ότι πρόκειται για συνέχεια του «πολέμου» ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες της τουρκικής μαφίας.
Από την έρευνα στο σημείο, εντοπίστηκαν 7 κάλυκες και μια βολίδα.
