Το πιο χειριστικό ζώδιο: Εκείνο που τα προσαρμόζει όλα στα θέλω του

Η αστρολογία αποκαλύπτει ποιο από τα ζώδια έχει την ικανότητα να γυρίζει κάθε κατάσταση προς όφελός του, σύμφωνα με το ωροσκόπιο.

Στον κόσμο της αστρολογίας, κάθε ζώδιο έχει τον δικό του τρόπο να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις. Κάποια είναι ειλικρινή και άμεσα, ενώ άλλα προτιμούν να κινούνται με στρατηγική και λεπτότητα. Σύμφωνα με το ωροσκόπιο, υπάρχει ένα ζώδιο που ξεχωρίζει για την ικανότητά του να χειρίζεται τις καταστάσεις και να πετυχαίνει πάντα αυτό που θέλει.

Σύμφωνα με το bovary.gr αυτό το ζώδιο δεν επιδιώκει απαραίτητα να προκαλέσει κακό, διαθέτει όμως εξαιρετική συναισθηματική νοημοσύνη, που του επιτρέπει να «διαβάζει» τους άλλους με ακρίβεια. Η αστρολογία εξηγεί ότι μπορεί να εντοπίσει αδυναμίες, να προσαρμόσει τον λόγο του και να χρησιμοποιήσει τη γοητεία του για να αποκτήσει πλεονέκτημα χωρίς κανείς να το καταλάβει. Αυτή η ικανότητα το καθιστά πραγματικό δάσκαλο του ψυχολογικού ελέγχου ανάμεσα στα ζώδια.

Το ωροσκόπιο επισημαίνει επίσης ότι αυτό το ζώδιο χειρίζεται περισσότερο από ένστικτο παρά από κακία. Ο στόχος του δεν είναι απαραίτητα να προδώσει ή να εξαπατήσει, αλλά να διατηρήσει τον έλεγχο και να βεβαιωθεί ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν όπως το ίδιο επιθυμεί. Παρ’ όλα αυτά, η τάση του να «στρίβει» τις καταστάσεις μπορεί να δημιουργεί εντάσεις με όσους προτιμούν πιο ειλικρινείς σχέσεις.

Για την αστρολογία, αυτό το ζώδιο είναι γεννημένος στρατηγός. Δεν κάνει βήμα χωρίς να υπολογίσει τις συνέπειες και, αν κάτι δεν πάει όπως θέλει, πάντα βρίσκει τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση υπέρ του. Αυτή η ικανότητα το καθιστά εξίσου θαυμαστό και φοβιστικό μέσα στον ζωδιακό κύκλο.

Το πιο χειριστικό ζώδιο του ζωδιακού κύκλου: ο Σκορπιός

Σύμφωνα με την αστρολογία, ο Σκορπιός είναι το πιο χειριστικό ζώδιο απ’ όλα. Κυβερνάται από τον Πλούτωνα, τον πλανήτη της δύναμης και της μεταμόρφωσης, και διαθέτει τόσο βαθιά διαίσθηση που μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις των άλλων πριν ακόμη συμβούν. Το ωροσκόπιο τον περιγράφει ως συναισθηματικά έντονο, πειστικό και με τεράστια ικανότητα να επηρεάζει χωρίς να κινεί υποψίες.

Όταν ένας Σκορπιός θέλει κάτι, σπάνια τα παρατά. Το στρατηγικό του μυαλό και η ικανότητά του να «διαβάζει» τα συναισθήματα των άλλων τον καθιστούν σχεδόν αδύνατο να εξαπατηθεί. Η αστρολογία αναφέρει ότι χρησιμοποιεί τη σιωπή, τις μισές αλήθειες ή τη γοητεία του για να διαμορφώνει τις καταστάσεις προς όφελός του. Στο ωροσκόπιο, αντιπροσωπεύει τη δύναμη που κρύβεται πίσω από τα φαινόμενα και τη “σοφή” μορφή χειραγώγησης.

Ωστόσο, όταν αυτή η ενέργεια διοχετεύεται συνειδητά, μετατρέπεται σε μαγνητική ηγετική δύναμη, ικανή να μεταμορφώνει ό,τι αγγίζει με απαράμιλλη ισχύ.