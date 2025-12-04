Πέντε κακές συνήθειες που βλάπτουν τα μαλλιά

Λούσιμο, στέγνωμα, χτένισμα, styling.. υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά στάδια από τα οποία περνούν τα μαλλιά μας καθημερινά και ο τρόπος που τα χειριζόμαστε μπορεί να τα βλάψει.

Κάποιες συνήθειες σίγουρα γνωρίζετε πως δεν είναι οι καλύτερες (βλ. το να χρησιμοποιείτε πρέσα ισιώματος καθημερινά), κάποιες άλλες όμως ίσως δεν φαντάζεστε πόσο κακό κάνουν στα μαλλιά σας.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τις top 5 κακές συνήθειες που έχουν οι περισσότερες γυναίκες και καταστρέφουν τα μαλλιά τους χωρίς να το καταλαβαίνουν.

Λούζεστε πολύ συχνά

Σίγουρα το έχετε ακούσει ξανά και όχι άδικα. Το πολύ συχνό λούσιμο αφαιρεί τα φυσικά έλαια από την τρίχα, τα οποία την ενυδατώνουν και την προστατεύουν. Ο οργανισμός για να εξισορροπήσει την απώλεια, παράγει ακόμα περισσότερο σμήγμα, γεγονός που θα κάνει τα μαλλιά ακόμα πιο λιπαρά. Αν για παράδειγμα λούζεστε κάθε μέρα, προσπαθήστε να το κάνετε μέρα παρά μέρα στο εξής.

Εφαρμόζετε το conditioner σε μαλλιά που στάζουν

Ίσως έχετε παρατηρήσει πως στα κομμωτήρια οι επαγγελματίες στύβουν απαλά τα μαλλιά πριν εφαρμόσουν το conditioner ή τη μάσκα. Αν τα μαλλιά στάζουν, το νερό θα απομακρύνει μέρος της ποσότητας που απλώνετε, χάνοντας έτσι πολύτιμα θρεπτικά και ενυδατικά συστατικά, οπότε ακολουθήστε το παράδειγμά τους.

Στραγγίζετε τα μαλλιά σας με την πετσέτα

Τα μαλλιά είναι πολύ πιο ευαίσθητα όταν είναι βρεγμένα και το τρίψιμο στην πετσέτα μετά το λούσιμο μπορεί να προκαλέσει φθορά. Επενδύστε σε μία απαλή, microfiber πετσέτα και απλώς τυλίξτε σε αυτή τα μαλλιά σας για να απορροφηθεί το νερό.

Χτενίζετε τα μαλλιά σας βρεγμένα

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η τρίχα είναι πολύ ευαίσθητη όταν είναι βρεγμένη, οπότε το να βουρτσίζετε τα μαλλιά σας γρήγορα δεν είναι καλή ιδέα. Προτιμήστε μία χτένα με αραιά δόντια για να αποφύγετε το σπάσιμο και ξεκινήστε ξεμπερδεύοντας τα μαλλιά σας σιγά σιγά από κάτω προς τα πάνω.

Στεγνώνετε τα μαλλιά σας με το σεσουάρ στην υψηλή σκάλα

Η πιο υψηλή σκάλα στο σεσουάρ υπάρχει για ένα λόγο: για να στεγνώνει πολύ γρήγορα τα μαλλιά. Παρόλα αυτά, η τόσο υψηλή θερμοκρασία θα προκαλέσει φθορά, φριζάρισμα και ψαλίδα. Δεν είναι τυχαίο που οι επαγγελματίες στεγνώνουν για αρκετή ώρα τα μαλλιά στο κομμωτήριο στη μεσαία σκάλα.

ΠΗΓΗ marieclaire.gr