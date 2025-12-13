Τι λένε τα ζώδια για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025.

Κριός

Η μέρα θα απαιτήσει από σας να βάλετε σε τάξη τα συναισθήματα σας, να ξεκαθαρίσετε μέσα σας κάποιες καταστάσεις και να πάρετε οριστικές αποφάσεις. Οι συναισθηματικής φύσης εκκρεμότητες σας φορτίζουν και δεν σας αφήνουν να λειτουργήσετε αποτελεσματικά και στους υπόλοιπους τομείς της ζωής σας.

Ταύρος

Αισθάνεστε ασφαλείς στην δουλειά αλλά και στο σπίτι, κάτι που είχατε να αισθανθείτε εδώ και αρκετούς μήνες. Είστε καχύποπτοι και επιμένετε να προσπαθείτε να εκμαιεύσετε μυστικά από τους γύρω σας ή από τον σύντροφό σας. Δεν πρόκειται όμως να συμβεί, οπότε μην ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο την ψυχή σας. Επενδύστε όλα αυτή την θετική σας ενέργεια σε κάτι που θα μπορούσε να σας ωφελήσει πραγματικά…

Δίδυμοι

Η ενέργεια της μέρας μπορεί να σας ωθήσει να επανεκτιμήσετε τις δράσεις σας και να δέσετε νέα προσωπικά όρια, γιατί θυσιάσατε πολλά τον τελευταίο καιρό, κάνατε πολλές υποχωρήσεις για να ικανοποιήσετε τις ανάγκες ή απαιτήσεις των άλλων, αλλά αυτό ήταν τελικά σε βάρος της δικής σας προσωπικής ισορροπίας ή των δικών σας συμφερόντων και αναγκών. Είναι καιρός να τεθούν τα ζητήματα σε νέες βάσεις και να υπάρξουν καινούργιες ισορροπίες.

Καρκίνος

Κάτι θα φέρει τις φοβίες σας και τις αγωνίες σας στην επιφάνεια και θα σας αποσυντονίσει. Μην τους δίνετε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που τους πρέπει και ταλαιπωρείστε άδικα. Απωθήστε τις άσχημες σκέψεις. Έχετε την σπάνια ευκαιρία το σώμα και το πνεύμα σας να βρουν στην τέλεια ισορροπία! Θα πρέπει να αφήσετε χώρο για περισσότερη πνευματικότητα στην ζωή σας, κάτι που θα επηρεάσει με θετικό τρόπο και την φυσική σας κατάσταση.

Λέων

Είστε αποφασισμένοι σήμερα να περάσετε τις ιδέες σας και την τακτική σας στους συνεργάτες ή συναδέλφους σας. Με αυτοπεποίθηση θα καταφέρετε να πείσετε για την ορθότητα των σκέψεων και των κινήσεων σας. Η υγεία σας ωστόσο φαίνεται να σας απασχολεί. Μην υπερβάλετε αναφορικά με τις προληπτικές μεθόδους ή με εναλλακτικές θεραπείες και αποφύγετε να πειραματιστείτε με σκευάσματα που δεν σας έχει δώσει ο γιατρός σας.

Παρθένος

Είναι μια δυναμική μέρα για σας, μια πέρα που μπορείτε να διεκδικήσετε και να κερδίσετε ότι έχετε βάλει στόχο. Η αυτοπεποίθηση σας είναι στα ουράνια και εκφράζετε με πηγαίο τρόπο τον αυθεντικό σας εαυτό, αδιαφορώντας για το τι σκέφτονται οι γύρω σας. Ανοίγετε νέους δρόμους, διεκδικείτε, ίσως όμως και να ανακαλύψετε κάτι ενδιαφέρον σήμερα…

Ζυγός

Η μέρα θα προσφέρει ευκαιρίες να επιλυθούν διαφορές ή τυχόν συγκρουσιακές καταστάσεις. Σημαντικά γεγονότα ή συζητήσεις θα συμβούν στην προσωπική σας ζωή και κάποια άτομα μπορεί να φύγουν οριστικά από την ζωή σας. Τα αρνητικά συναισθήματα που θα υπάρξουν μπορούν ωστόσο να επηρεάσουν την ευημερία σας ή σημαντικά σχέδια που έχετε σε εξέλιξη, εάν δεν καταφέρετε να τα ελέγξετε. Κάποιες πληροφορίες ίσως να επηρεάσουν το μέλλον σας.

Σκορπιός

Θα έχετε την τάση να αναλαμβάνετε ευθύνες ή επιπλέον εργασία, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητες σας. Καλύτερα να απορρίψετε κάποια δουλειά και να είστε εμπρόθεσμοι, παραδίδοντας ένα άρτιο αποτέλεσμα, παρά να αγχώνεστε και να παρουσιάσετε τελικά κάτι μέτριο ή ελλιπές. Θα χρειαστεί επίσης να ασχοληθείτε περισσότερο με τον εαυτό σας και με την φυσική σας κατάσταση. Ίσως είναι καιρός να αλλάξετε διατροφικές συνήθειες και να εντάξετε την άσκηση στην ζωή σας για να προλάβετε τα δύσκολα…

Τοξότης

Θα είστε στο απόγειο της ενέργειάς σας κατά την διάρκεια της μέρας. Κάντε καλή χρήση της, χρονική επιλύοντας τρέχοντα αλλά και λιμνάζοντα προβλήματα. Θα είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να πραγματοποιήσετε τους στόχους και τα σχέδιά σας. Ωστόσο, να είστε προσεκτικοί και να θυμάστε να ξεκουράζεστε για να μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας.

Αιγόκερως

Η σημερινή μέρα φέρνει ευνοϊκές συνθήκες στις συνεργασίες σας, καθώς και στην προσωπική ζωή. Το περιβάλλον σας μπορεί να αλλάξει τώρα, νέα πρόσωπα να εμφανιστούν στην ζωή σας, νέοι φιλόδοξοι στόχοι να προκύψουν, καθώς και ενδιαφέρουσες προτάσεις να κάνουν την εμφάνιση τους. Η ομαδική εργασία θα είναι αποδοτική και θα αποφέρει στο ζώδιο σας επιτυχία και κέρδη. Ομοϊδεάτες θα βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας και να εξελιχθείτε επαγγελματικά.

Υδροχόος

Η πνευματικότητα δεν είναι το ισχυρό σας χαρτί, η σημερινή μέρα όμως προσφέρεται για περισσότερη πνευματική ενασχόληση. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αφιερώσετε χρόνο για την ψυχική σας ανάταση και να αναγεννηθείτε… Αλλάξτε διατροφικές συνήθειες, φροντίστε να ξεκουράζεστε περισσότερο και μην αφήνετε τα προβλήματα να σας στερούν τον ύπνο. Για όλα υπάρχουν λύσεις.

Ιχθείς

Θα θελήσετε να υιοθετήσετε σήμερα μια πιο τολμηρή στάση στην επικοινωνία σας και να εκφράσετε χωρίς περιστροφές τις απόψεις και τις επιθυμίες σας. Αυτό όμως ενδεχομένως να ανοίξει νέους δρόμους και να επωφεληθείτε όχι μόνο εσείς προσωπικά, αλλά να υπάρξει και μια μεταστροφή ως προς τον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι κάποιες καταστάσεις.