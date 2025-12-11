Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΘΕΟΔ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄Κοιμητήριο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Ελένη & Αντώνιος Κωνστάντη, Θεόδωρος & Δήμητρα Γεωργαντοπούλου, Ανδρέας & Αλεξάνδρα Γεωργαντοπούλου.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Αναστασία, Σοφία, Σπυριδούλα, Σπύρος, Κωνσταντίνος, Αναστασία, Χρυσάνθη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)
τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΧΡΥΣΟΦΙΛΗ
ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΥΘΑΛΙΑ (χήρα ΙΩΑΝΝ.) ΜΙΚΡΟΒΑ
ΜΑΡΙΑ (χήρα ΑΝΑΣΤ.) ΧΡΥΣΟΦΙΛΗ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΑ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα ΔΗΜ.) ΦΛΩΡΑΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 100
Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών.
Η αδελφή της: Ειρήνη Πόποβιτς
Τα ανίψια της: Ελίζα Καλλίτση, Αλέξης Καλλίτσης, Βασίλης Καλλίτσης.
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
---------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)
τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΝΑΚΟ
ΕΤΩΝ 52
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
χήρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΕΛΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΙΟΥ.
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΓΥΡΗ - ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΙΩΑΝ. ΤΣΕΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ χήρα ΣΩΤ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΡ. ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑ
ΕΤΩΝ 76
Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-12-2025 & ώρα 3 μ. μ. από τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑΣ, ΑΝΘΗ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΙΖΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑΣ.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΤΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΑΝ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟ
ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε το Σάββατο 13-12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΝΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΔΑΝΗΣ ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΥΡΑΣ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΤΟΥ.
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΖΩΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------
