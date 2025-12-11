Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΘΕΟΔ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄Κοιμητήριο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Ελένη & Αντώνιος Κωνστάντη, Θεόδωρος & Δήμητρα Γεωργαντοπούλου, Ανδρέας & Αλεξάνδρα Γεωργαντοπούλου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Αναστασία, Σοφία, Σπυριδούλα, Σπύρος, Κωνσταντίνος, Αναστασία, Χρυσάνθη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΧΡΥΣΟΦΙΛΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΘΑΛΙΑ (χήρα ΙΩΑΝΝ.) ΜΙΚΡΟΒΑ

ΜΑΡΙΑ (χήρα ΑΝΑΣΤ.) ΧΡΥΣΟΦΙΛΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΜΑΡΙΑ (χήρα ΔΗΜ.) ΦΛΩΡΑΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 100

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών.

Η αδελφή της: Ειρήνη Πόποβιτς

Τα ανίψια της: Ελίζα Καλλίτση, Αλέξης Καλλίτσης, Βασίλης Καλλίτσης.

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

 

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. 

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΝΑΚΟ

ΕΤΩΝ 52 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΡΓΥΡΩ ΝΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

χήρα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΕΛΗ 

ΕΤΩΝ 88 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΙΟΥ. 

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΕΛΕΝΗ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΕΛΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΡΓΥΡΗ - ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ χήρα ΙΩΑΝ. ΤΣΕΡΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ χήρα ΣΩΤ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΑΡ. ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑ

ΕΤΩΝ  76 

Κηδεύουμε την Παρασκευή  12-12-2025 & ώρα  3 μ. μ. από τον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Βραχνεϊκων.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑΣ, ΑΝΘΗ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΙΖΙΩΤΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΜΠΟΘΡΕΚΑΣ.

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΤΟΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------
 
ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΡΑΣΙΜΟ  ΠΑΝ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟ

ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ -  ΕΤΩΝ  92 

Κηδεύουμε το Σάββατο 13-12-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον  Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΝΝΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΔΑΝΗΣ ΑΠΤΟΣΟΓΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΚΟΥΡΑΣ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΛΤΟΥ.

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΖΩΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------

