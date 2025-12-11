Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 12 και το Σάββατο 13/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΘΕΟΔ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 2 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Α΄Κοιμητήριο Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : Ελένη & Αντώνιος Κωνστάντη, Θεόδωρος & Δήμητρα Γεωργαντοπούλου, Ανδρέας & Αλεξάνδρα Γεωργαντοπούλου.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : Αναστασία, Σοφία, Σπυριδούλα, Σπύρος, Κωνσταντίνος, Αναστασία, Χρυσάνθη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου)

τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΒΑΣ. ΧΡΥΣΟΦΙΛΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΜΙΝΙΩΝ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΘΑΛΙΑ (χήρα ΙΩΑΝΝ.) ΜΙΚΡΟΒΑ

ΜΑΡΙΑ (χήρα ΑΝΑΣΤ.) ΧΡΥΣΟΦΙΛΗ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΤΡΙΣΕΓΓΟΝΑ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΜΑΡΙΑ (χήρα ΔΗΜ.) ΦΛΩΡΑΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 100

Κηδεύουμε την Παρασκευή 12-12-2025 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου Πατρών.

Η αδελφή της: Ειρήνη Πόποβιτς

Τα ανίψια της: Ελίζα Καλλίτση, Αλέξης Καλλίτσης, Βασίλης Καλλίτσης.

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

---------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΕΜΕΝΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα)

τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΝΑΚΟ

ΕΤΩΝ 52

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

