Πάτρα: Τραυματίστηκε πέφτοντας στο οδόστρωμα μετά τη σύγκρουση

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στην Πάτρα, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με Ι.Χ.

Το περιστατικό καταγράφηκε στη διασταύρωση των οδών Μαιζώνος και Ιεροθέου, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του δικύκλου εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Οι αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.