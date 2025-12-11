Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αντίρριο- Αισθητός και στην Πάτρα

Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αντίρριο- Αισθητό...

Ο σεισμός σημειώθηκε τα ξημερώματα, στις 04:25

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,21βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12), στις 04:25, στην υποθαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, 1 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά του Αντιρρίου

 Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 7,7 χλμ.

Σύμφωνα με αναφορές στο EMSC που κατέγραψε τη δόνηση στα 3,5 Ρίχτερ, ο σεισμός, αν και μικρός σε ένταση, έγινε αισθητός σε κάποιες περιοχές της Αχαΐας.

Δείτε το σεισμό, όπως τον κατέγραψε ο σεισμογράφος του Σεισμολογικού Δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών, που είναι τοποθετημένος στη Λάκκα Αχαΐας

Ειδήσεις Τώρα

Φοινικούντα: Η πρώτη αντίδραση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ μετά τη σύλληψη- Νέα εξέλιξη για τον «εκτελεστή»

Φυλακές Αγίου Στεφάνου: 43χρονος τραυμάτισε 32χρονο με αιχμηρό αντικείμενο

Εργατικό Κέντρο Πάτρας: Καταγγέλλει πειθαρχικές διώξεις στρατευμένων σε αγροτικά μπλόκα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σεισμός Αντίρριο

Ειδήσεις