Φοινικούντα: Αναζητούν στο εξωτερικό και τρίτο άτομο -Τι «έκαψε» τον ανιψιό και τον φίλο του

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στην Φοινικούντα, καθώς πέφτει φως στο άγριο διπλό φονικό.

Οι συλλήψεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του φίλου του- εργοδότη των 22χρονων δραστών που ήδη κρατούνται ως ο «εκτελεστής» και ο «συνεργός» της δολοφονίας έδωσαν λύση στο μυστήριο.

Τόσο ο ανιψιός όσο και ο φίλος του κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στην υπόθεση, καθώς ήταν αυτοί που σχεδίασαν την εκτέλεση. Βοήθεια υπήρξε και από έναν ακόμη άνδρα, νεαρής ηλικίας ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό και αναζητείται και κατατηγορείται για συνέργεια.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο 22χρονοι ως οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Από το παζλ της δολοφονίας λείπουν το όπλο και η θήκη της κιθάρας, μέσα στην οποία το είχαν κρύψει.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατηγορείται ότι σκότωσε το θείο του με κίνητρο οικονομικό για να πάρει την περιουσία του. «Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι στη ΓΑΔΑ, δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως» υποστηρίζει μέσο του δικηγόρου του ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Τη ίδια ώρα και ο φίλος του επιχειρηματίας που έχει συλληφθεί επιμένει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση. Η σύλληψη των δύο ανδρών έγινε στη Βούλα το πρωί της Τετάρτης και ακολούθησαν τους αστυνομικούς.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να παρουσιάστουν στον εισαγγελέα και στη συνέχεια να μεταφερθούν στην Καλαμάτα.

Τι τους «έκαψε»

Από την ημέρα της δολοφονίας, όπως προκύπτει από καταθέσεις και στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, ο ανιψιός φέρεται να είχε οργανώσει τη δολοφονία του θείου του για να κληρονομήσει την περιουσία του. Ο επιχειρηματίας που είχε στενή σχέση με τον ανιψιό, φέρεται να συμμετείχε στην υπόθεση, παρέχοντας οδηγίες στους εκτελεστές.

Οι δύο 22χρονοι, εργαζόμενοι του επιχειρηματία που έχουν προφυλακιστεί, είχαν όπλα, χρήματα και συγκεκριμένο σχέδιο. Το βράδυ του διπλού φονικού μπήκαν στο κάμπινγκ, εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη και επέστρεψαν στην Αθήνα, χωρίς να πάρουν τα χρήματα που βρέθηκαν δίπλα στα θύματα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το κίνητρο δεν ήταν ληστεία αλλά πίσω από την υπόθεση συμβόλαιο θανάτου.

Το στοιχείο που φέρεται να «έκαψε» ανιψιό και εργοδότη είναι οι κλήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΑΣ, αμέσως μετά το διπλό φονικό, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, δηλαδή ο 31χρονος ανιψιός του ενός θύματος, τηλεφώνησε πρώτα και ενημέρωσε τον 33χρονο φίλο του για το συμβάν.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ανιψιός, κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός και για την μια απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του θείου του η οποία είχε σημειωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 33χρονος εργοδότης να εμπλέκεται και αυτός στην απόπειρα δολοφονίας, αφού ο 22χρονος «εκτελεστής», μετά την αποτυχημένη προσπάθεια τον είχε επίσης καλέσει στο κινητό του τηλέφωνο.

Να σημειωθεί ότι στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς λίγες ώρες μετά το φονικό ο ανιψιός είχε περιγράψει πως… εκ θαύματος σώθηκε από τον καταιγισμό πυρών μέσα στο κάμπινγκ, πράγμα που από την πρώτη στιγμή είχε προκαλέσει ερωτήματα.