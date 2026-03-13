Πάτρα: Ποιες περιοχές στο κέντρο δεν θα έχουν νερό τη Δευτέρα 16 Μαρτίου

Εργασίες σε τμήμα αγωγού ύδρευσης στην οδό Κολοκοτρώνη, θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Λόγω των εργασιών, από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. την συγκεκριμένη ημέρα (Δευτέρα), θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Κολοκοτρώνη – Καραϊσκάκη – Αγίου Νικολάου – Κανακάρη – Κολοκοτρώνη.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.