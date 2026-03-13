Ανδρέας Κατσανιώτης : Ερώτηση προς τον Κ. Κυρανάκη, για την αναστολή και την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Διακοπτού - Καλαβρύτων

Ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης κατέθεσε σήμερα ερώτηση προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σχετικά με την πρόσφατη αναστολή λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων και τις ενέργειες για την ασφαλή επαναλειτουργία της.

Ο κ. Κατσανιώτης επισημαίνει ότι η αναστολή λειτουργίας από τον ΟΣΕ, λόγω ζητημάτων ασφάλειας που συνδέονται με κατολισθήσεις και γεωλογική αστάθεια, έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στους επαγγελματίες της περιοχής.

Στη συνέχεια, αναφέρει ότι η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού αποτελεί ιστορική υποδομή και σημαντικό πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας για την Αχαΐα και την ορεινή Αιγιαλεία, ενώ το 2026 συμπληρώνονται 130 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της (1896), επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ιστορική και πολιτιστική αξία της.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση θέτει ερωτήματα προς το Υπουργείο σχετικά με τα τεχνικά δεδομένα που οδήγησαν στην αναστολή λειτουργίας, τις γεωλογικές και τεχνικές μελέτες που έχουν ανατεθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, καθώς και τη διασφάλιση από την Hellenic Train ότι τα δρομολόγια θα συνεχιστούν μετά την πιστοποίηση ασφάλειας από τη ΡΑΣ.

Παράλληλα, θέτει το ζήτημα του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ, Βουλευτών του Νομού , Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Δήμων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων), ώστε να εξασφαλιστεί η ταχεία και ασφαλής επαναλειτουργία της γραμμής, προστατεύοντας την ασφάλεια των επιβατών, τον τουρισμό και την τοπική οικονομία.

Η ερώτηση

Η πρόσφατη αναστολή λειτουργίας της σιδηροδροµικής γραµµής του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων από τον ΟΣΕ, για λόγους ασφάλειας που σχετίζονται µε κατολισθήσεις και γεω λογική αστάθεια, έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και στους επαγγελ µατίες της περιοχής.

Η σιδηροδροµική γραµµή του Οδοντωτού αποτελεί ιστορική υποδοµή και σηµαντικό πυλώνα τουριστικής ανάπτυξης και οικονοµικής δραστηριότητας για την Αχαΐα και ιδιαίτερα για την ορεινή Αιγιαλεία και τα Καλάβρυτα.

Ιδιαίτερη σηµασία αποκτά το ζήτηµα, καθώς φέτος συµπληρώνονται 130 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας της ιστορικής σιδηροδροµικής γραµµής του Οδοντωτού (1896), ενός εµ βληµατικού έργου υποδοµής µε σηµαντική ιστορική, πολιτιστική και τουριστική αξία για την περιοχή και τη χώρα.

Με δεδοµένο ότι η αναστολή λειτουργίας της σιδηροδροµικής γραµµής του Οδοντωτού Διακο πτού – Καλαβρύτων αποδίδεται σε ζητήµατα ασφάλειας της υποδοµής, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποια είναι τα τεχνικά δεδοµένα που οδήγησαν στην απόφαση αναστολής λειτουργίας της σιδηροδροµικής γραµµής του Οδοντωτού;

2. Ποιες γεωλογικές ή τεχνικές µελέτες έχουν ανατεθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη;

3. Ποιος είναι ο φορέας που έχει την ευθύνη υλοποίησης των απαιτούµενων παρεµβά σεων;

4. Υπάρχει συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των απαραίτητων έργων;

5. Πότε εκτιµάται ότι µπορεί να επαναλειτουργήσει µε ασφάλεια η σιδηροδροµική γραµ µή του Οδοντωτού;

6. Έχει ζητηθεί από την Hellenic Train ρητή επιβεβαίωση ότι, µετά την αποκατάσταση της σιδηροδροµικής υποδοµής του Οδοντωτού από τον ΟΣΕ και την πιστοποίηση ασφάλειας από τη ΡΑΣ, θα συνεχίσει να εκτελεί τα δροµολόγια µε τους ίδιους όρους της ισχύουσας σύµβασης δηµόσιας υπηρεσίας;

7. Προτίθεται το Υπουργείο να αναλάβει πρωτοβουλία για τη σύγκληση τεχνικής σύσκε ψης µε τη συµµετοχή ΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ, Βουλευτών του Νοµού, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήµων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων για τον συντονισµό των απαιτούµενων ενεργειών;

8. Η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ παράλληλα είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι η ιστορική σιδηροδροµική γραµµή του Οδοντωτού θα επανέλθει το συντοµότερο δυνατό σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, στηρίζοντας την τοπική οικονοµία και τον τουρισµό της περιοχής.