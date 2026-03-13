Ξεσηκωμός στα Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό- Στο στόχαστρο ο Κυρανάκης «για τον εμπαιγμό»- «Ένα δρομολόγιο 130 χρόνων που δεν σταμάτησε ούτε από τους Ναζί»

Η αναστολή λειτουργίας του ιστορικού Οδοντωτού Σιδηροδρόμου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινωνία των Καλαβρύτων, με φορείς της περιοχής να εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση στην οικονομία και τον τουρισμό.

Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρύτων, με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των τοπικών φορέων, προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν οι επόμενες ενέργειες και κινητοποιήσεις.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, Θανάσης Παπαδόπουλος, αποδίδει την εξέλιξη σε πολιτική επιλογή και ασκεί κριτική για τον χρόνο που επελέγη να διακοπεί η λειτουργία του δρομολογίου: «Το θέμα είναι πολιτικό. Δεν θα απολογηθούμε εμείς για το Υπουργείο Μεταφορών, δεν κάνει έργα, όταν το τρένο λειτουργεί τόσα χρόνια και έρχονται τώρα ξαφνικά και το κλείνουν και μάλιστα σε μια εποχή όπως αυτή, μέσα στην άνοιξη και το καλοκαίρι. Το άφησαν ανοιχτό τον χειμώνα, που η κίνηση είναι περιορισμένη, και το κλείνουν τώρα; Υπάρχει σκοπιμότητα» αναφέρει στο thebest.gr.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαβρύτων, Κώστας Κακκαβάς, ο οποίος, μιλώντας στο thebest.gr κάνει λόγο για πολιτική απόφαση με σοβαρές συνέπειες για την τοπική οικονομία: «Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση, έχει όνομα, σφραγίδα και υπογραφή της κυβέρνησης. Μετά τον εμπαιγμό του κ. Κυρανάκη για χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Οδοντωτό, έχουμε την αναστολή του ιστορικού δρομολογίου. Ένα δρομολόγιο που για 130 χρόνια δεν σταμάτησε ούτε από τους Ναζί στα Καλάβρυτα. Η λογική να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη, να αποφύγουν οποιοδήποτε έργο, να αποφύγουν τις αρμοδιότητες που πρέπει να αποδώσουν, είναι ακόμα χειρότερη γιατί η απόφαση αυτή έρχεται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και όχι από την Hellenic Train. Για εμάς ως Καλάβρυτα, το τρένο ισούται με ζωή. Δεν υπάρχει τρένο, δεν υπάρχει οικονομία. Μιλάμε για μια εποχή που τις καθημερινές υπήρχε ήδη πρόβλημα με τις επιχειρήσεις. Το τρένο άφηνε περίπου 200 με 300 επισκέπτες την ημέρα, παύει τη λειτουργία του. Είναι μια ντροπιαστική απόφαση. Είναι μια απόφαση που θα μας βρει μπροστά όλους οργανωμένα, δεν θα επιτρέψουμε να περάσει έτσι. Είναι ντροπή, είναι εμπαιγμός».

Ανησυχία εκφράζει και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων & Τουριστικών Καταλυμάτων Καλαβρύτων, Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, επισημαίνοντας ότι η διακοπή λειτουργίας του Οδοντωτού πλήττει άμεσα την τουριστική εικόνα της περιοχής: «Η μη λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου έχει σημαντικές επιπτώσεις στην τουριστική εικόνα της περιοχής. Ο Οδοντωτός αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία των Καλαβρύτων και βασικό λόγο επιλογής του προορισμού από χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Η απουσία του αποδυναμώνει την ελκυστικότητα των Καλαβρύτων ως τουριστικού προορισμού, ενώ οι οικονομικές συνέπειες επηρεάζουν συνολικά την τοπική κοινωνία, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα της περιοχής».

Οι τοπικοί φορείς ζητούν την άμεση επανεξέταση της απόφασης, τονίζοντας ότι η λειτουργία του Οδοντωτού δεν αποτελεί μόνο συγκοινωνιακή σύνδεση, αλλά βασικό πυλώνα της τουριστικής και οικονομικής ζωής των Καλαβρύτων.