Πάτρα: Κίνδυνος ατυχήματος σε μονοπάτι στο Δασύλλιο- Έχει καταρρεύσει η περίφραξη εδώ και μήνες- ΦΩΤΟ

Ανησυχία εκφράζουν περιπατητές αλλά και κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής για την κατάσταση που επικρατεί σε μονοπάτια στο Δασύλλιο της Πάτρας, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες φθορές που παραμένουν εδώ και μήνες χωρίς να έχουν αποκατασταθεί.

Σε συγκεκριμένο σημείο μονοπατιού έχει υποχωρήσει το ξύλινο προστατευτικό φράγμα, το οποίο φαίνεται να έχει καταρρεύσει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς να έχει αποκατασταθεί.

Μάλιστα, ακριβώς μπροστά από το σημείο όπου έχει καταρρεύσει η περίφραξη, βρίσκεται μια τρύπα στο έδαφος, η οποία πιθανότατα προέρχεται από παλαιότερες εκτελούμενες εργασίες. Κατά τις βραδινές ώρες, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη, το σημείο αυτό ενδέχεται να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς ένας ανυποψίαστος διερχόμενος θα μπορούσε εύκολα να μην αντιληφθεί το κενό και να τραυματιστεί.

Το πρόβλημα φαίνεται να παραμένει εδώ και μήνες, σε ένα μονοπάτι που χρησιμοποιείται καθημερινά από πολίτες για περίπατο, άθληση και αναψυχή.

Την ίδια στιγμή, συνολικά το Δασύλλιο, ένας από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου κοντά στο κέντρο της Πάτρας και ιδιαίτερα δημοφιλής χώρος για περιπάτους, παρουσιάζει σε διάφορα σημεία εικόνα εγκατάλειψης, με φθορές σε υποδομές και ελλιπή συντήρηση.