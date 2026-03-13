Θεσσαλονίκη: Σε ιατροδικαστή η σορός του 20χρονου - 14 προσαγωγές

Πριν από λίγο μεταφέρθηκε η σορός του 20χρονου στην ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός δέχθηκε θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι στον πνεύμονα, σε περιοχή της Καλαμαριάς.

Η καθυστέρηση στη μεταφορά της σορού οφείλεται στο γεγονός ότι κρίθηκε απαραίτητο να πραγματοποιηθεί πρώτα αξονική τομογραφία στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ώστε να διαπιστωθεί με ακρίβεια πόσα τραύματα έφερε και ποιο από αυτά ήταν το μοιραίο. Παράλληλα, τα ρούχα του 20χρονου πρόκειται να εξεταστούν από ιατροδικαστές. Η οικογένεια έχει ορίσει και δική της τεχνική σύμβουλο, ιατροδικαστή, η οποία θα παρευρεθεί στη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ έχει ήδη ληφθεί βιολογικό υλικό για τις απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τα βίντεο που έχουν συλλέξει οι Αρχές, φαίνεται πως η επίθεση σημειώθηκε μπροστά από ένα στενό, σε πιλοτή κατοικίας, όπου ο 20χρονος δέχθηκε την επίθεση με μαχαίρι. Τα κίνητρα μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστα, καθώς εξετάζονται τόσο το ενδεχόμενο οπαδικών διαφορών όσο και προσωπικές αντιπαραθέσεις με τον φερόμενο δράστη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 14 προσαγωγές.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν επίσης το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και οι αρμόδιες υπηρεσίες για την αθλητική βία.

Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι οι καταθέσεις των δύο φίλων του 20χρονου, οι οποίοι –όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ΕΡΤ– τρέχουν μαζί του στην οδό Αργοναυτών, βγαίνοντας από ένα στενό.

Οι «Pedo hunters»

Στο μεταξύ, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, το όνομα του 20χρονου περιλαμβάνεται σε δικογραφία που σχηματίστηκε πριν από μήνες σε βάρος δέκα ατόμων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρεται να παγίδευαν μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες, προσποιούμενοι στο Διαδίκτυο ανήλικα κορίτσια.

Πρόκειται για την ελληνική εκδοχή ομάδων που δρουν με την ονομασία «Pedo hunters», δηλαδή «κυνηγοί παιδόφιλων», και έχουν εμφανιστεί στις ΗΠΑ και σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Πρόσφατα, η Εισαγγελία Θεσσαλονίκης είχε επιστρέψει τη δικογραφία στην αστυνομία, ζητώντας να ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις.