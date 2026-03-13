Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά

Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία με μαχαίρι του 20χρονου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ ήταν με τους φίλους του όταν δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι την Καλαμαριά. Το χτύπημα ήταν πισώπλατο και αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρό.

Στο βίντεο διακρίνονται δύο άτομα με κουκούλες να τρέχουν και από πίσω είναι ο 20χρονος που έχει δεχτεί την μαχαιριά στην πλάτη λίγο νωρίτερα.

Αφού κάνει κάποια βήματα καταρρέει δίπλα σε έναν κάδο και χάνει τις αισθήσεις του. Άμεσα σπεύδουν στο σημείο διάφοροι γείτονες, ενώ οι φίλοι του δεν έχουν αντιληφθεί την σοβαρότητα της κατάστασής του.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μαχαιριά του τρύπησε τον πνεύμονα με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.