To Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει δυναμικά με 17 επιχειρήσεις στη FOOD EXPO & OENOTELIA 2026

Με ισχυρή παρουσία το Επιμελητήριο Αχαΐας συμμετέχει στη FOOD EXPO 2026 και στη OENOTELIA 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η έκθεση πραγματοποιείται από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου 2026 στο Metropolitan Expo στην Αθήνα και συγκεντρώνει επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγοραστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελώντας σημαντικό σημείο συνάντησης για τον κλάδο των τροφίμων, των ποτών και της αγροδιατροφής.

Συμμετοχή 17 αχαϊκών επιχειρήσεων

Το Επιμελητήριο Αχαΐας δίνει το παρόν στην έκθεση σε δύο διαφορετικά σημεία. Συγκεκριμένα, οκτώ (8) επιχειρήσεις συμμετέχουν στο κοινό περίπτερο που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τα Επιμελητήριο Ηλείας και Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στην αίθουσα Hall 1 – Περίπτερο D01.

Αυτές είναι οι: MASSARAS S.A. – Helmind (είδη ζαχαροπλαστικής), Σκιαδαρέσης (λουκούμια), Caravel Ζαχαροπλαστείο – Αφοί Παπαδόπουλοι ΟΕ (energy bars), Nostalgaia (ελαιόλαδο), Truffle Theory (μανιτάρια), Reco Systems / Εμμανουήλ Παπαϊωάννου – Λυδία Παπαϊωάννου ΟΕ (επαγγελματικά ψυγεία), Two Olives (ελαιόλαδο), Οικογένεια Αλαμπασύνη – Bee Farm (μέλι).

Παράλληλα, εννέα (9) επιχειρήσεις συμμετέχουν στο ειδικό τμήμα της έκθεσης OENOTELIA, το οποίο φιλοξενεί οινοποιίες και ποτοποιίες, στο Hall 1 – Περίπτερο A01–A04.

Πρόκειται για τις: Ammousa Beer (ζυθοποιία), Vantana (ποτοποιία), Kanakaris Wines, Mavrogianni Estate – Ελένη Μαυρογιάννη (οίνος), Kotrotsos Wines, Patraiki Wines, Ποτοποιία Π.Ν. Αγουρίδης (1893), Κρίνος Αναψυκτικά, Χαχάλη Ποτοποιία.

Εγκαίνια παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 12:00, στην αίθουσα C1 στο Lobby 2 του εκθεσιακού κέντρου, παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνου Τσιάρα.

Συνάντηση για τη γερμανική αγορά

Στο πλαίσιο της παρουσίας του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη FOOD EXPO, θα πραγματοποιηθεί επίσης συνάντηση εργασίας το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 13:00 μεταξύ εκπροσώπων του Επιμελητηρίου και του επικεφαλής Εμπορικών Εκθέσεων του Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, κ. Πιπερούδη.

Στόχος της συνάντησης είναι η διερεύνηση πρακτικών τρόπων συνεργασίας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Αχαΐας, καθώς και η καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η γερμανική αγορά για τα τοπικά προϊόντα.

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Αχαΐας στη FOOD EXPO επιβεβαιώνει τη στρατηγική στήριξης της αγροδιατροφικής παραγωγής και της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων της περιοχής, αναδεικνύοντας την ποιότητα και τη δυναμική των αχαϊκών προϊόντων στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Η συμμετοχή στις εκθέσεις αγροδιατροφής επιδοτείται και υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού κλάδου. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων έχει συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας των πέντε φορέων, η οποία συνεδριάζει τακτικά και διασφαλίζει τον συντονισμό, την αποτελεσματικότητα και τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων προς όφελος των επιχειρήσεων.