Η Ένωση Ξενοδόχων Καλαβρύτων για την αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού

Η Ένωση Ξενοδόχων Καλαβρύτων με ανακοίνωσή της, "εκφράζει την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό της για την επ’ αόριστόν αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου, ενός εμβληματικού μέσου μεταφοράς που αποτελεί διαχρονικά την κορυφαία τουριστική ατραξιόν της περιοχής".

Όπως τονίζει, "ο Οδοντωτός δεν είναι απλώς ένα ιστορικό τρένο ή μια γραφική διαδρομή. Αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής δραστηριότητας των Καλαβρύτων, καθώς η μοναδική διαδρομή μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επισκεψιμότητα της περιοχής.

Η αναστολή των δρομολογίων έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία. Η μείωση της επισκεψιμότητας επηρεάζει άμεσα την πληρότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και τη λειτουργία δεκάδων επιχειρήσεων της περιοχής – από την εστίαση και το εμπόριο μέχρι τις δραστηριότητες αναψυχής και τις τοπικές υπηρεσίες. Οι οικονομικές συνέπειες διαχέονται σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία, η οποία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό.

Παράλληλα, η μη λειτουργία του Οδοντωτού πλήττει καίρια την τουριστική εικόνα και την ταυτότητα των Καλαβρύτων. Ο Οδοντωτός αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του προορισμού και βασικό λόγο επιλογής της περιοχής από χιλιάδες επισκέπτες. Η απουσία του αποδυναμώνει σημαντικά την ελκυστικότητα των Καλαβρύτων ως τουριστικού προορισμού.

Η Ένωση Ξενοδόχων Καλαβρύτων καλεί τους αρμόδιους φορείς να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα και να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την ταχεία αποκατάσταση των δρομολογίων. Η παράταση αυτής της κατάστασης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομική βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων της περιοχής και για τη συνολική τουριστική ανάπτυξη των Καλαβρύτων.

Η τοπική κοινωνία και οι επαγγελματίες του τουρισμού δεν μπορούν να παραμείνουν αμέτοχοι μπροστά σε μια εξέλιξη που απειλεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της περιοχής.

Η άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου αποτελεί προτεραιότητα για την οικονομική ζωή των Καλαβρύτων και για τη διατήρηση της ισχυρής τουριστικής ταυτότητας του τόπου μας".