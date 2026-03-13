Πάτρα: Συλλυπητήρια Πελετίδη για τον θάνατο του Δημήτρη Τσιμπούκη

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωσή του, εκφράζει την λύπη του για τον θάνατο του Δημήτρη Τσιμπούκη, πρώην δημοτικού συμβούλου και προέδρου της ΔΕΥΑΠ επί δημαρχίας Ανδρέα Καράβολα και συλλυπείται από καρδιάς την σύζυγό του, τα παιδιά του, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τους οικείους του.