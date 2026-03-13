Μέση Ανατολή: Πέντε άτομα αγνοούνται μετά τη συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ στο Ιράκ

Μια μεγάλη απώλεια είχαν οι ΗΠΑ, καθώς αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού KC-135 με καύσιμα συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ

Η συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράκ, ανακοινώθηκε από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας ότι η απώλεια του KC-135 δεν οφειλόταν «σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

Ο Ιρανικός στρατός, από την άλλη, με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι το αμερικανικό αεροσκάφος KC-135, που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, καταρρίφθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από οργανώσεις προσκείμενες στην Τεχεράνη. Η ιρανική πλευρά ανέφερε ότι δεν υπήρξαν επιζώντες από το πλήρωμα.

Τουλάχιστον πέντε μέλη πληρώματος επέβαιναν στο KC-135 συνετρίβη, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία ένα άλλο αεροσκάφος το οποίο ενεπλάκη στο «συμβάν» μπόρεσε «να προσγειωθεί με ασφάλεια».