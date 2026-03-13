Back to Top
Πάτρα: Νυχτερινή πυρκαγιά κατέστρεψε δύο αυτοκίνητα

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής – Ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπρησμού

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε δύο σταθμευμένα ΙΧ αυτοκίνητα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Πάτρα.

Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και επτά πυροσβέστες. Οι δυνάμεις επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της, προκειμένου να μην επεκταθεί σε παρακείμενα οχήματα ή περιουσίες.

Παρά την άμεση επέμβαση, τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν εκτεταμένες φθορές από τις φλόγες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται και το ενδεχόμενο η φωτιά να οφείλεται σε εμπρηστική ενέργεια.

