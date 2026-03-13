Μερομήνια: Τι καιρό θα κάνει το Πάσχα – Θα επιτρέψει το σούβλισμα του οβελία;

Μερομήνια και Πάσχα 2026 συνδέονται για ακόμη μια χρονιά μέσα από τη λαϊκή παράδοση, η οποία επιχειρεί να «μαντέψει» τον καιρό των γιορτών.

Την άνοιξη, τα Μερομήνια επιστρέφουν στο προσκήνιο, προσφέροντας μια προεπισκόπηση για τις καιρικές συνθήκες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Κυριακής του Πάσχα. Αν και δεν αποτελούν επιστημονική πρόγνωση, εξακολουθούν να έχουν πιστούς «οπαδούς» που τα συμβουλεύονται κάθε χρόνο.

Για το Πάσχα του 2026, σύμφωνα με τη λαϊκή αυτή μέθοδο, η άνοιξη αναμένεται με εναλλαγές, χωρίς σταθερό καιρό, ενώ δεν αποκλείεται να επικρατήσει δροσιά σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η παράδοση των Μερομηνίων

Τα Μερομήνια αποτελούν μια παραδοσιακή μέθοδο πρόγνωσης του καιρού που έχει τις ρίζες της σε αγροτικές κοινωνίες και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Η βασική αρχή είναι ότι οι καιρικές συνθήκες των πρώτων ημερών του Αυγούστου «προβλέπουν» τον καιρό των επόμενων μηνών.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, κάθε ημέρα του πρώτου δωδεκαημέρου του Αυγούστου αντιστοιχεί σε έναν μήνα του επόμενου έτους. Οι παρατηρήσεις θερμοκρασίας, ανέμων, συννεφιάς και υγρασίας χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθεί το γενικό μοτίβο. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται κυρίως από αγρότες και κατοίκους της υπαίθρου.

Παρότι η σύγχρονη μετεωρολογία βασίζεται σε δορυφορικά δεδομένα και επιστημονικά μοντέλα, τα Μερομήνια εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής κουλτούρας, προκαλώντας ενδιαφέρον κάθε χρόνο.

Οι εκτιμήσεις για την άνοιξη του 2026

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα Μερομήνια, το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά με έντονες καιρικές αντιθέσεις. H άνοιξη δείχνει να ξεκινά με αστάθεια.

Ο Μάρτιος εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει εναλλαγές, με ψυχρές εισβολές και δυνατούς βοριάδες, ενώ δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Από τα τέλη του μήνα προβλέπεται σταδιακή βελτίωση και άνοδος της θερμοκρασίας.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια άνοιξη που αργεί να σταθεροποιηθεί, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει και τον καιρό της Μεγάλης Εβδομάδας.

Ο καιρός του Πάσχα 2026

Ο Απρίλιος, μήνας του Πάσχα, φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ανοιξιάτικη αστάθεια. Στις αρχές του μήνα ο καιρός ενδέχεται να είναι δροσερός, με βροχές και συννεφιά, ενώ στα μέσα Απριλίου αναμένονται περισσότερες ηλιόλουστες ημέρες αλλά και τοπικές μπόρες.

Γύρω από το Πάσχα, η θερμοκρασία πιθανότατα θα παραμείνει χαμηλότερη από τα συνηθισμένα επίπεδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα δροσερό και άστατο Πάσχα, χωρίς όμως να αποκλείονται διαστήματα καλού καιρού.

Το πασχαλινό τραπέζι και ο καιρός

Ένα από τα βασικά ερωτήματα των ημερών είναι αν ο καιρός θα επιτρέψει το παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία στην ύπαιθρο. Η λαϊκή πρόγνωση δείχνει πως, αν και η άνοιξη του 2026 δεν θα είναι πλήρως σταθερή, θα υπάρξουν παράθυρα καλού καιρού μέσα στον Απρίλιο.

Έτσι, παρά τις πιθανές βροχές ή τη δροσιά σε ορισμένες περιοχές, δεν αποκλείεται να επικρατήσουν ηλιόλουστες ημέρες που θα επιτρέψουν τις πασχαλινές εξορμήσεις.