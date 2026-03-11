Πάτρα: Ανησυχία στους φούρνους- «Βάζουμε πλάτη για τις τιμές, αλλά έως πότε;»- Πονοκέφαλος τα έργα και ο ανταγωνισμός

Αγώνα για να συγκρατήσουν τις τιμές κάνουν οι αρτοποιοί της Πάτρας, μετά το νέο ενεργειακό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και δημιουργεί ανησυχία για το κόστος παραγωγής το επόμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος των Αρτοποιών Πάτρας, Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο κλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν μετακυλιστεί αυξήσεις στους καταναλωτές. «Είμαστε σε αναμονή. Παρακολουθούμε τυχόν επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής. Προς το παρόν δεν έχουν περάσει στην κατανάλωση οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας. Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, που υπήρξε η μεγάλη ανατίμηση, έχουμε βάλει πλάτη και προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, ωστόσο για το μέλλον δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Συνάδελφοί, με πολλά χρόνια στην δουλειά αποφασίζουν ή να κλείσουν τα καταστήματά τους, ή να τα πουλήσουν καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα» αναφέρει.

Οι αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εντείνουν τον προβληματισμό στον κλάδο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, ενώ το πετρέλαιο έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 40 λεπτά, εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία τόσο στους αρτοποιούς όσο και στους καταναλωτές.

Τα έργα και η αναδουλειά

Πέρα από το ενεργειακό κόστος, οι αρτοποιοί της Πάτρας αντιμετωπίζουν και την πτώση της κίνησης στα καταστήματά τους λόγω των εκτεταμένων έργων στο οδικό δίκτυο της πόλης. «Το ζήτημα των έργων, είναι ιδιαιτέρως σοβαρό. Οι δρόμοι κατά μήκος της πόλης, είναι όλοι σκαμμένοι και το κυκλοφοριακό να μας επηρεάζει άμεσα, καθώς οι πολίτες αποφεύγουν να περνούν από τους κεντρικούς δρόμους, που ως επί το πλείστον έχουμε τα καταστήματά μας, και ψάχνουν παράδρομους ή την παραλιακή για να ξεφύγουν από την κίνηση» τονίζει ο πρόεδρος των αρτοποιών.

Ο ανταγωνισμός

Επίσης, όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντινίδης, ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος και με τον έντονο ανταγωνισμό από τα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αλυσίδες αρτοσκευασμάτων, οι οποίες κερδίζουν μερίδιο αγοράς, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής πίεσης. «Αυτές τις ημέρες έχει ξεσπάσει κόντρα με αφορμή διαφήμιση γνωστής μάρκας που προωθεί προϊόν για διπλοζυμωτό ψωμί, η οποία μας δυσφημεί και γι’ αυτό η Ομοσπονδία μας έχει προσφύγει νομικά».