Πάτρα: Γιατρός έκανε μήνυση σε 10 υπαλλήλους

Δέκα υπαλλήλους υπηρεσίας της Πάτρας μήνυσε γιατρός και η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται σήμερα.

Οι υπάλληλοι το 2021 , είχαν κάνει εσωτερική αναφορά σε βάρος της συζύγου του γιατρού που ήταν και προϊσταμένη για παρακολούθηση του έργου τους, καθώς και στον γιατρό, που σύμφωνα με την καταγγελία, συνόδευε την σύζυγό του, για παρακώλυση του έργου.



Ο γιατρός υποστηρίζει πώς θιγόταν η τιμή και η υπόληψή του από συκοφαντικές καταγγελίες. Όπως αναφέρει στη μήνυσή του, λόγω της πολύωρης ενασχόλησής του στην εργασία του, δεν είχε το χρόνο να συνοδεύει την γυναίκα του σε «παρακολουθήσεις αυτοψιών» όπως έλεγαν τότε οι καταγγέλλουσες. Μάλιστα τονίζει ότι με κάποιες από τις υπαλλήλους τις οποίες μήνυσε, είχε οικογενειακές, φιλικές σχέσεις.

Από την πλευρά τους οι καταγγέλλουσες υποστηρίζουν πώς όλα όσα περιέγραφαν στην τότε αναφορά τους είναι αληθή.