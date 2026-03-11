Έρχεται η απαγόρευση της μπούρκας στην Ελλάδα;

Το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης για την απαγόρευση της μπούρκας εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής εξήγησε πως «είμαστε ακόμα στο στάδιο εξέτασης. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβές χρονοδιάγραμμα ούτε το εύρος της ρύθμισης. Θα είμαι έτοιμος να σας το πω το προσεχές διάστημα. Σε αυτό το στάδιο εξετάζουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν άλλες χώρες και την σχετική νομολογία» για να προσθέσει σε άλλο σημείο «Υπάρχουν χώρες που το απαγορεύουν σε σχολεία, άλλες το επεκτείνουν σε δημόσιους χώρους ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Εξετάζουμε συνολικά τα διάφορα πλαίσια και το επόμενο διάστημα θα έχουμε σαφή τοποθέτηση». Ο κ. Πλεύρης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του κ. Στ. Φωτόπουλου (Ελλ. Λύση) σημείωσε πως έρευνα που πραγματοποίησε το προηγούμενο διάστημα η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη έδειξε πως το φαινόμενο της μπούρκας δεν είναι έντονο στον μουσουλμανικό πληθυσμό που μένει στην Ελλάδα. “Λίγα κορίτσια που μένουν σε δομές ανηλίκων ή σε ημιαυτόνομες δομές φορούν μπούρκα αλλά πολλά από αυτά υποχρεώνονται σε αυτές τις επιλογές γιατί σε διαφορετική περίπτωση στοχοποιούνται από άντρες» είπε σε άλλο σημείο για να επισημάνει ωστόσο πως σε ζητήματα δικαιωμάτων δεν χωρούν ποσοτικές προσεγγίσεις.

Θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ την δημιουργία return hubs στην Αφρική;

Πέραν αυτών ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε τον νέο Κανονισμό Επιστροφών ο οποίος υιοθετεί την πρωτοβουλία της Ελλάδας και ακόμα 4 χωρών για δυνατότητα δημιουργίας κέντρων επιστροφής παράνομων μεταναστών σε χώρες εκτός Ε.Ε. π.χ. Αφρική.

«Ο κανονισμός πέρασε χωρίς την ψήφο των κομμάτων της αριστεράς. Θα περιμένω να δω την στάση που θα κρατήσει το ΠΑΣΟΚ όταν ο Κανονισμός έρθει στην Βουλή» είπε.

Πρόσθεσε παράλληλα πως όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αποδέχονται την εισήγηση της Ελλάδας ώστε για την παροχή διεθνούς προστασίας να μην εξετάζεται μόνο κατάσταση της χώρας προέλευσης των μεταναστών αλλά και πρόσθετα κριτήρια όπως το φύλο και η ηλικία.

«Αν αύριο έρχονταν Ιρανές γυναίκες θα δεχόμασταν όλοι ότι διώκονται. Όμως έρχονται άντρες από το Αφγανιστάν και από το Σουδάν και αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν από χώρες που όντως έχουν αναταράξεις και πολέμους να φεύγουν μόνο άντρες και μάλιστα σε στρατεύσιμη ηλικία και όχι γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Αυτό ευτυχώς αλλάζει και πλέον όλο και περισσότερες χώρες λένε ότι πρέπει να εξετάζουμε και το φύλο και την ηλικία των αιτούντων άσυλο» ανέφερε.