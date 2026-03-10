Κρήτη: Αποτροπιασμός από τα σκληρά βασανιστήρια στον μικρό Άγγελο

Αποτροπιασμό προκαλούν τα όσα περιγράφονται στο κατηγορητήριο για την υπόθεση του μικρού Άγγελου από την Κρήτη, ενός παιδιού μόλις τριών ετών που, σύμφωνα με όσα αποδίδονται στους κατηγορούμενους, έζησε έναν αδιανόητο εφιάλτη μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Στην εισαγγελική πράξη με την οποία ο εισαγγελέας Εφετών παραπέμπει σε δίκη τη βιολογική μητέρα, τον σύντροφό της αλλά και τον βιολογικό πατέρα του παιδιού, αποτυπώνονται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα βασανιστήρια που φέρεται να υπέστη το παιδί, αλλά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε. Οι περιγραφές για τη μοιραία ημέρα της 26ης Ιανουαρίου είναι ιδιαίτερα σκληρές, γράφει το ereportaz.gr.

«Το πρωί της 26ης Ιανουαρίου 2025 η μητέρα και ο σύντροφός της κατάφεραν με ανθρωποκτόνο δόλο πολλαπλά και σφοδρότατα πλήγματα, σε όλο το σώμα και το κεφάλι, χρησιμοποιώντας γροθιές και λακτίσματα αλλά και με τη χρήση ενός ξύλινου γκλοπ και δύο ξύλων από την βρεφική του κούνια. Συνέπεια όλων αυτών ήταν να του προκαλέσουν εκτεταμένες σωματικές κακώσεις σε όλο το σώμα και στο κεφάλι».

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, τα χτυπήματα που δέχθηκε το παιδί ήταν τόσο σφοδρά ώστε προκάλεσαν σοβαρότατες κακώσεις σε όλο του το σώμα, ενώ η κακοποίηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, συνεχίστηκε με ακόμη πιο βίαιο τρόπο.

«Προέβησαν σε shaking του εγκεφάλου προκαλώντας μεταξύ άλλων υποσκληρίδιο αιμάτωμα και ανάπτυξη διάχυτου εγκεφαλικού οιδήματος με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος του από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση».

Λίγη ώρα αργότερα το άτυχο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή. Μετά τον θάνατό του, τα όργανά του δωρήθηκαν, χαρίζοντας ζωή σε άλλους ανθρώπους, σε μια πράξη που έδωσε ελπίδα μέσα σε μια τραγωδία που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η κακοποίηση του μικρού Άγγελου δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά μια κατάσταση που φέρεται να είχε διάρκεια μηνών.

«Οι δύο κατηγορούμενοι τουλάχιστον από την 01-11-2024 έως και την 26-01-2025 κακοποιούσαν το παιδί τόσο με πρόθεση όσο και με δόλο, με συχνότητα σχεδόν καθημερινή. Τον χτυπούσαν επανειλημμένα με γροθιές, κλωτσιές και με γκλοπ ενώ πολλές φορές του προκαλούσαν επίσης εγκαύματα».

Η εικόνα που προκύπτει γίνεται ακόμη πιο σκοτεινή, καθώς αναφέρεται ότι ο σύντροφος της μητέρας όχι μόνο συμμετείχε στην κακοποίηση, αλλά κατέγραφε και τις συνέπειες των βασανιστηρίων στο σώμα του παιδιού.

«Ο σύντροφος της μητέρας βιντεοσκοπούσε και φωτογράφιζε το ανήλικο στα πλαίσια του εξευτελισμού του και της πλήρους απαξίωσης της προσωπικότητάς του».

Στον βαρύ φάκελο που έχει σχηματιστεί κατά πληροφορίες περιλαμβάνονται και φωτογραφίες αλλά και βίντεο που αποτυπώνουν, σύμφωνα με τις αρχές, τα τραύματα που έφερε το παιδί σε διάφορες χρονικές στιγμές. Τα στοιχεία σύμφωνα με τον εισαγγελικό λειτουργό περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη βία, φόβο και πόνο για το μικρό παιδί.

«Προκάλεσαν υψηλής έντασης σωματικό πόνο, σωματική εξάντληση, διαρκή τρόμο, έντονη ανησυχία και ψυχικό πόνο, διακινδυνεύοντας την ψυχική του υγεία. Εγκατέλειπαν τον ανήλικο αβοήθητο χωρίς να του παρέχουν καμία φροντίδα».

Σύμφωνα μάλιστα με όσα αναφέρονται στο κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρεται να έδιναν στο παιδί ακόμη και φαρμακευτικές ουσίες προκειμένου να μην ακούγονται οι φωνές και τα κλάματά του.

«Πολλές φορές χρησιμοποιούσαν ακόμη και «Ζάναξ» για να καταστείλουν τις φωνές και τα κλάματα, ώστε να μην καταλάβουν οι γείτονες τι συνέβαινε».

Η εισαγγελική πράξη αποδίδει ευθύνες και στον βιολογικό πατέρα του παιδιού, καθώς εκτιμάται ότι η κακοποίηση του μικρού Άγγελου ενδέχεται να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.

«Το 2023 του προκάλεσαν εκδορές στα μάγουλα, στο μέτωπο, κοντά στο μάτι και στη μύτη του. Η μητέρα του, του προκαλούσε και εγκαύματα, σβήνοντας αναμμένα τσιγάρα στα χέρια, τα πόδια, τη γενετική περιοχή και σε άλλα σημεία του σώματός του».

Στο ίδιο κατηγορητήριο επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι όχι μόνο τραυμάτιζαν το παιδί, αλλά το άφηναν και χωρίς καμία φροντίδα, παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

«Άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που είχαν υποχρέωση να το διατρέφουν, να το περιθάλπουν και που προηγουμένως οι ίδιοι τραυμάτισαν, ενώ η πράξη τους προκάλεσε στο παιδί βαριά σωματική βλάβη. Δεν φρόντιζαν να του παρέχουν φροντίδα για τα τραύματα και τα εγκαύματα που οι ίδιοι του είχαν προκαλέσει, με αποτέλεσμα να μένει αβοήθητος, ενώ βρισκόταν ήδη σε κίνδυνο η ζωή και η υγεία του».