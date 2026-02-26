Νομίζεις ότι ξεχωρίζεις αν ένα πρόσωπο είναι AI ή όχι; Μάλλον γελιέσαι!

Νομίζετε ότι μπορείτε να καταλάβετε αν ένα πρόσωπο είναι φτιαγμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη; Η επιστήμη λέει ότι κάνετε λάθος και για αυτό φταίει η σιγουριά σας.

Αυστραλοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι εμφανίζουν αυξανόμενη υπερεκτίμηση των ικανοτήτων τους να ξεχωρίζουν πραγματικά ανθρώπινα πρόσωπα από ψηφιακά δημιουργημένα μέσω AI. Το φαινόμενο αυτό, όπως προειδοποιούν, μας καθιστά πιο ευάλωτους σε παραπληροφόρηση, απάτες και ψηφιακή εξαπάτηση.

«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν ένα ψεύτικο πρόσωπο», εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, James Dunn, από τη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας. «Όμως τα πρόσωπα που δημιουργούνται από τα πιο προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης δεν εντοπίζονται πια τόσο εύκολα».

Το πείραμα

Οι ερευνητές ζήτησαν από 125 άτομα να εξετάσουν φωτογραφίες προσώπων και να αποφανθούν αν ήταν πραγματικά ή παραγόμενα από AI. 89 συμμετέχοντες είχαν μέση ικανότητα αναγνώρισης προσώπων ενώ 36 ανήκαν στους λεγόμενους super recognizers — άτομα με εξαιρετική ικανότητα αναγνώρισης προσώπων.

Τα ευρήματα ήταν ανησυχητικά. Οι συμμετέχοντες με «μέσες» ικανότητες πέτυχαν ελάχιστα καλύτερα από το τυχαίο — πρακτικά σαν να έριχναν νόμισμα. Ακόμη και οι super recognizers είχαν μόνο οριακά καλύτερη επίδοση.

Το κοινό στοιχείο; Η ακλόνητη αυτοπεποίθηση. «Αυτό που ήταν σταθερό σε όλους ήταν η βεβαιότητα ότι μπορούν να εντοπίσουν πρόσωπα AI — ακόμη κι όταν οι επιδόσεις τους δεν το επιβεβαίωναν», σχολιάζει ο Dunn.

Γιατί δεν ξεχωρίζουμε πια την AI

Στο παρελθόν, τα τεχνητά πρόσωπα «προδίδονταν»: στραβά δόντια, γυαλιά που ενώνονταν αφύσικα με το πρόσωπο, παραμορφώσεις. Σήμερα, όμως, αυτά τα λάθη σχεδόν εξαφανίστηκαν.

Το παράδοξο είναι ότι πλέον τα πρόσωπα της AI αναγνωρίζονται — όταν αναγνωρίζονται — όχι επειδή έχουν λάθη, αλλά επειδή είναι υπερβολικά τέλεια.

Όπως σημειώνει η συν-συγγραφέας της μελέτης, Amy Dawel, από το Australian National University:

«Τα πιο προηγμένα πρόσωπα της AI δεν προδίδονται από αυτό που πάει στραβά, αλλά από αυτό που είναι υπερβολικά σωστό. Είναι υπερβολικά συμμετρικά, μέσοι όροι στα πάντα, σχεδόν “πολύ καλοί για να είναι αληθινοί”».

Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο

Η αδυναμία μας να εντοπίζουμε ψεύτικα πρόσωπα — σε συνδυασμό με τη λανθασμένη αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε — αποτελεί σοβαρό κίνδυνο σε μια εποχή που ανθίζουν τα deepfakes, τα ψηφιακά scams και η παραπλανητική «ιατρική» συμβουλή στα social media.

«Για δεκαετίες βλέπαμε μια φωτογραφία και θεωρούσαμε δεδομένο ότι απεικονίζει έναν πραγματικό άνθρωπο», λέει ο Dunn. «Αυτή η παραδοχή πλέον αμφισβητείται».

Υπάρχει ελπίδα;

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ίσως υπάρχει ελπίδα: κάποιοι συμμετέχοντες φάνηκαν να διαθέτουν ιδιαίτερη ικανότητα στον εντοπισμό προσώπων AI.

«Ίσως υπάρχουν ήδη “υπερ-ανιχνευτές AI προσώπων”», λέει ο Dunn. «Θέλουμε να καταλάβουμε τι ενδείξεις χρησιμοποιούν και αν αυτές οι στρατηγικές μπορούν να διδαχθούν και στους υπόλοιπους».

Μέχρι τότε, οι επιστήμονες προτείνουν το αυτονόητο — αλλά δύσκολο: λίγη περισσότερη καχυποψία απέναντι σε ό,τι «μοιάζει» ανθρώπινο στο διαδίκτυο.