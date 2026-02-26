Χριστίνα Αλεξοπούλου: Συνάντηση εργασίας με τον Γιάννη Κεφαλογιάννη

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολιτικής Προστασίας και τον συντονισμό ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Η κα. Αλεξοπούλου ζήτησε την περαιτέρω ενίσχυση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Αχαΐας, ενόψει της πρόσληψης 640 νέων πυροσβεστών επί θητεία, πανελλαδικά, επισημαίνοντας την ανάγκη κάλυψης των αυξημένων επιχειρησιακών αναγκών της περιοχής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε, επίσης, η ένταξη του νέου πυροσβεστικού ταχύπλοου στο λιμάνι της Πάτρας, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Το νέο πλωτό μέσο αναβαθμίζει ουσιαστικά τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε θαλάσσια και παράκτια συμβάντα -πυρκαγιές, επιχειρήσεις διάσωσης και λοιπές έκτακτες ανάγκες- μειώνοντας τον χρόνο απόκρισης.

Σε δήλωσή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

«Η συνεχής ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας με ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα μέσα αποτελεί ουσιαστική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών, του περιβάλλοντος και των υποδομών. Η επιχειρησιακή παρουσία του πυροσβεστικού ταχύπλοου στην Πάτρα αναβαθμίζει σημαντικά την ετοιμότητα της περιοχής. Ευχαριστώ τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, για τη διαρκή συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη της Αχαΐας με την ενίσχυση του λιμένα Πατρών με το νέο πλωτό μέσο».