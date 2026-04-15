Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Σε αναστολή λειτουργίας οι παθολογικές κλινικές του Γ.Ν. Καλαμάτας και υπό πίεση αυτές του Γ.Ν. Λακωνίας λόγω υποστελέχωσης»

Ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με αιχμή την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και τις επιπτώσεις στη νότια Πελοπόννησο.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Η υγεία των ανθρώπων της χώρας είναι ζήτημα εθνικής πολιτικής. Το σταθερά καλό επίπεδο της υγείας της διασφαλίζει ατομική και συλλογική ευημερία, δημογραφική ανακούφιση και κοινωνική συνοχή, η οποία οδηγεί στην οικονομική άνθηση και βιώσιμη παραγωγικότητα.

Η ανωτέρω συνθήκη δεν διασφαλίζεται όταν το αγαθό της υγείας θεωρείται ατομικό και εμπορικό προϊόν, όταν η παροχή υπηρεσιών υγείας εκχωρείται άμεσα και έμμεσα, ενεργητικά ή παθητικά στην αγορά. Δεν διασφαλίζεται όταν η υγεία είναι προνόμιο όσων έχουν και κατέχουν και παύει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο και κοινωνικό αγαθό. Δεν διασφαλίζεται όταν η χώρα δεν διαθέτει αξιόπιστο και λειτουργικό δημόσιο σύστημα υγείας.

Και στην Ελλάδα 2.0 του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη και του Υπουργού Υγείας Γεωργιάδη το ΕΣΥ έχει εδώ και πολύ καιρό καταρρεύσει και μόνον χάρη στην φιλοτιμία, το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και την αξιοπρέπεια των εργαζομένων του είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η πολιτική της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας αφορά μόνο στο real estate και της ψηφιακές εφαρμογές, τα οποία προσφέρονται για επικοινωνιακό εντυπωσιασμό.

Η κατάσταση χάους και διάλυσης που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας και δη της παθολογικές κλινικές του είναι άκρως χαρακτηριστική και αμάχητο τεκμήριο των ανωτέρω διαπιστώσεων, που πλέον έχουν προσλάβει πάνδημο χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ (15321/6-4-2026), οι παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου έχουν αναστείλει την λειτουργία τους μη επιτρέποντας την εισροή νέων περιστατικών.

Η απόφαση αυτή οφείλεται στην έλλειψη ιατρικού προσωπικού και στην εργασιακή εξουθένωση του υπάρχοντος. Επί συνόλων δέκα (10) οργανικών θέσεων παθολόγων υπηρετούν αυτή τη στιγμή μόλις τέσσερις (4), συν της από δια εντέλλεσθε μετακίνησης. Είναι δε τέτοια η εξάντληση από την υπερεντατικοποίηση της εργασίας, οφειλόμενης τόσο στην υποστελέχωση όσο και την ανυπαρξία δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, ώστε πολύ πρόσφατα μια ιατρός λιποθύμησε εν ώρα εφημερίας.

Οι εξελίξεις αυτές στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας οδήγησαν στην έτι περαιτέρω επιδείνωση του γειτονικού Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, στο οποίο διαβιβάζονται τα περιστατικά που είναι αντικειμενικά αδύνατον να αντιμετωπιστούν σε αυτό της Καλαμάτας, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η αυξημένη πίεση είναι τέτοια ώστε σε συνδυασμό με την υποστελέχωση και το burn out, υπάρχει ορατός κίνδυνος να αναστείλουν τη λειτουργία τους και οι παθολογικές κλινικές της Λακωνίας οδηγώντας της ανθρώπους της νότιας Πελοποννήσου σε αδιέξοδο.

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων και νεοδεξιών πολιτικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που με τη μονοδρόμηση της «ελευθερίας επιλογής» καταναγκάζει τους ανθρώπους να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα, αν φυσικά έχουν μια τέτοια οικονομική δυνατότητα, που ολοένα και συρρικνώνει, με βάση τα στοιχεία, την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων, που είναι και η τελευταία στην Ε.Ε.

Επειδή η διαπιστωμένη υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας οδηγεί αποδεδειγμένα σε εργασιακή εξουθένωση, ιατρικά λάθη και αίσθημα γενικής παραίτησης και πλέον πρέπει να μιλάμε για στρατηγική αποστελέχωσης του ΕΣΥ,

Επειδή οι ανάγκες που καλύπτει το ΕΣΥ είναι πάγιες και διαρκείς ως εκ τούτου η στελέχωσή του απαιτεί τακτικό ανθρώπινο δυναμικό και όχι συμβασιούχους ή κατ’ αποκοπή απασχολούμενους,

Επειδή το πρώτιστο κίνητρο προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού στο ΕΣΥ είναι η ολική ανάταξη του συστήματος, κάτι που αντιβαίνει στην ιδεολογία της κυβέρνησης,

Επειδή το κράτος είναι επιφορτισμένο με την υποχρέωση να παρέχει αδιακρίτως σε όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στην επικράτειά του δωρεάν και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ακώλυτη πρόσβαση σε αυτές, αναιρώντας κάθε οικονομικό, χρονικό και γεωγραφικό περιορισμό,

Επειδή απαιτούνται νέοι οργανισμοί λειτουργίας των νοσοκομείων αλλά και όλων των δομών του ΕΣΥ που θα ανταποκρίνονται της νέες ανάγκες υγείας του πληθυσμού.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια οι παθολογικές κλινικές του ΓΝ Καλαμάτας;

2. Γιατί επέδειξε αβελτηρία επιτρέποντας το απαράδεκτο γεγονός της αναστολής της λειτουργίας του, ιδίως εν μέσω Πάσχα;

3. Ποια άμεσα μέτρα θα λάβει προκειμένου να αποτρέψει την αναστολή λειτουργίας των παθολογικών κλινών του ΓΝ Λακωνίας;

4. Πότε θα είναι έτοιμος ο χάρτης υγείας της χώρας;

5. Πότε θα είναι έτοιμοι οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων του ΕΣΥ αλλά και των δομών της ΠΦΥ;

6. Ποιο είναι το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για το ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ;