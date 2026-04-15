Την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου 2026, ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου Ε΄ στην Παντάνασσα

Ο Γορτυνιακός Σύνδεσμος Πατρών Άγιος Γρηγόριος ο Ε', ενημερώνει με ανακοίνωση του, τα μέλη και τους φίλους του ότι την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου 2026, θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου Ε΄ στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Πατρών, προς τιμήν του προστάτη του Συνδέσμου, Αγίου Εθνομάρτυρος Αγίου Γρηγορίου Ε΄, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά του.

Μετά από πρόσκληση του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσοστόμου, θα έρθει στην πόλη των Πατρών και θα συλλειτουργήσει ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Νικηφόρος.

Μετά το πέρας της κατάθεσης στεφάνων στην προτομή του Εθνομάρτυρος Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄ που υπάρχει από τη δεκαετία του '90 στην πλατεία μπροστά από την Παντάνασσα, θα ακολουθήσει κέρασμα στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας Παντανάσσης, στην οδό Γεωργίου Ρούφου, λίγο πιο πάνω από τον ναό.

*Ο Άγιος Γρηγόριος Ε΄ είχε γεννηθεί στην Δημητσάνα της Αρκαδίας το 1746. Διετέλεσε τρεις φορές Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, (1797-1798, 1806-1808 και 1818-1821). Αναγνωρίστηκε εθνομάρτυρας, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο τιμώντας την μνήμη του στις 10 Απριλίου, ημέρα του απαγχονισμού του.

Όπως διαβάσαμε, η τελευταία περίοδος που ήταν Πατριάρχης συνέπεσε με τα γεγονότα της κήρυξης & έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Κατόπιν εντολής του Σουλτάνου Μαχμούτ Β', ο Γρηγόριος ο Ε' συνελήφθη και απαγχονίστηκε στις πύλες του Πατριαρχείου την ημέρα του Πάσχα του 1821. Ο μαρτυρικός του θάνατος προκάλεσε βαθύ συγκλονισμό στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κόσμο, καθιστώντας τον σύμβολο πίστης και εθνικής θυσίας & έναν εθνοιερομάρτυρα όπως έχει χαρακτηριστεί.