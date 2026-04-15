Καβάλα: Σπαρακτικό αντίο με μπομπονιέρες και κουφέτα στην 3χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Σπαρακτικές είναι οι φωτογραφίες και το μήνυμα που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο θείος του τρίχρονου κοριτσιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, 11 Απριλίου, στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών, στο ύψος του Παλαιοχωρίου Καβάλας.

"Είστε όλοι καλεσμένοι στον γάμο της πριγκίπισσας μας. Καλό παράδεισο καρδούλα μου, να δώσεις δύναμη στη μαμά να ζήσει σ' αγαπάμε πολύ", γράφει σε ανάρτησή του.

Η κηδεία της 3χρονης σύμφωνα με το Voria.gr έγινε σήμερα Τετάρτη σε κλίμα βαθιάς οδύνης, τη στιγμή που η μητέρα της συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Τα τραύματα που υπέστη από το τροχαίο δυστύχημα στην Καβάλα είναι βαρύτατα.

Η οικογένεια αποχαιρέτησε το μικρό αγγελούδι με μπομπονιέρες, κουφέτα, λευκά και ροζ τούλια και ανθοδέσμες με τριαντάφυλλα.

Υπενθυμίζεται ότι το μοιραίο τροχαίο συνέβη στην επαρχιακή οδό Καβάλας-Σερρών, όταν το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 28χρονος πατέρας του παιδιού και επέβαιναν η 27χρονη σύζυγός του και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 51χρονος, στο ύψος του Παλαιοχωρίου.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της 3χρονης και ο τραυματισμός των υπολοίπων επιβαινόντων.

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, το 10χρονο αγόρι, έχει υποστεί κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίστηκε στην Παιδοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Ο πατέρας, που ήταν και ο οδηγός του οχήματος αποδείχθηκε από την έρευνα, ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.