Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά με τα 172 γράμματα; Έχει μπει στο Βιβλίο Γκίνες

Μπορεί σήμερα να θεωρούμε ότι οι σύγχρονες γλώσσες περιλαμβάνουν ιδιαίτερα δύσκολες και πολύπλοκες λέξεις, ωστόσο ο Αριστοφάνης είχε ήδη θέσει τον πήχη εξαιρετικά ψηλά από την αρχαιότητα.

Στην κωμωδία του «Εκκλησιάζουσες», επινόησε συνειδητά μια εντυπωσιακά εκτενή λέξη, αποτελούμενη από 172 γράμματα, 27 συνθετικά στοιχεία και 78 συλλαβές. Η δημιουργία αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει με χιουμοριστικό τρόπο ένα υπερβολικά σύνθετο γαστρονομικό έδεσμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1990 η συγκεκριμένη λέξη καταγράφηκε επίσημα στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη λέξη που έχει εμφανιστεί ποτέ σε λογοτεχνικό έργο.

Ακολουθεί η λέξη:

Λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματο –

σιλφιολιπαρομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα –

λεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερυγών.

Τι σημαίνει αυτή η λέξη;

Η λέξη δεν είναι απλά ένα συνονθύλευμα γραμμάτων—είναι μια συνταγή, και μάλιστα μία από τις πιο αλλόκοτες που έχουν περιγραφεί ποτέ στη λογοτεχνία.

Σε πιο κατανοητή μορφή, θα μπορούσε να μεταφραστεί περίπου ως εξής:

«Ένα πιάτο με φέτες ψαριών, καρχαρία και κομμάτια από κεφάλι σκυλόψαρου, που δημιουργούν μια μίξη με έντονη, πικάντικη γεύση. Προσθέτουμε κάβουρα με μέλι, τσίχλα και κοτσύφι από πάνω, αγριοπερίστερο, ένα κανονικό περιστέρι, λίγο ψητό κοτόπουλο, ένα λαγό κρασάτο και τραγανές φτερούγες για βουτήγματα».