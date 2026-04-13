Πάτρα: Τροχαίο με μηχανή- Τραυματίστηκε μια γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν μια μοτοσυκλέτα βγήκε εκτός πορείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στη 1:00 π.μ., μια 30χρονη γυναίκα που οδηγούσε στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου, κινούμενη από τα Βραχνέικα προς την Πάτρα, τραυματίστηκε όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έχασε τον έλεγχο της μηχανής της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο.