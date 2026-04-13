Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών- Κορίνθου και την Αθηνών-Λαμίας

Συνεχίζεται η επάνοδος των εκδρομέων του Πάσχα στην Αττική με την κίνηση στους δρόμους να είναι αρκετά αυξημένη στα δύο εθνικά δίκτυα, Αθηνών- Κορίνθου και Αθηνών- Λαμίας, κυρίως όμως στην Αθηνών - Κορίνθου.

Συγκεκριμένα στην Αθηνών- Κορίνθου σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις λίγο πριν τα διόδια του Ισθμού μέχρι και την Κινέττα όπου τα οχήματα ενίοτε ακινητοποιούνται ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στη συνέχεια μέχρι τα Μέγαρα.

Προβλήματα παρατηρούνται και στην Αθηνών-Λαμίας ειδικό στο οδικό τμήμα από τον Αυλώνα μέχρι και τη Μαλακάσα καθώς και από το Καπανδρίτι μέχρι τον Άγιο Στέφανο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική συνολικά 70.697 οχήματα. Συγκεκριμένα 37.725 οχήματα μέσω της Αθηνών- Κορίνθου και 32.972 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.