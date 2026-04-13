Έφυγαν απο τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 14 και την Πέμπτη 16 Απριλίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΣΥΖΥΓΟ, ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-4-2026 & ΩΡΑ 13:00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12:30 μ.μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ κ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ - ΑΓΑΠΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΟ ΑΝΔΡ. ΧΑΡΟΚΟΠΟ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ́ΔΗΜ.
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ PETERS, ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΟΒΡΥΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΤΑΣΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
(ΕΤΩΝ 80)
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 14/4/2026 & ώρα 3 μ.μ. Από τον Ιερό Ναό Παντοκράτορος Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:Σοφία, Άννα
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ:Παναγιώτης Εξαρχος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ:Μιλτιάδης, Χαράλαμπος, Αναστασία, Νικολίτσα, Παναγιώτης
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
ΚΙΝ.: 6972 119124
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον Αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ Κων. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 77
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 14 Απριλίου 2026 και Ώρα 12:00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Παλαιάς Μανολάδας Ηλείας. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 11.30 Μ.Μ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ- Ιωάννα
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ: Κωνσταντίνος & Θεοδώρα Δημητρόπουλος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ Δημήτριος, Μαριάνα
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
THΛ.: 26230 73 685 / KIN.: 6948 46 33 43-6989 38 31 29 www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Θανούσα κηδεύουμε την Τρίτη 14-4-2026 και ώρα 4.30 μ.μ.
Στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Θεριανού Αχαΐας.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ:Φώτιος Αντωνόπουλος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:Αλεξάνδρα & Νικόλαος Παναγοπούλος
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610 342446 | ΚΙΝ.: 6974 763335
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14/4/2026 & ΩΡΑ 5 Μ.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΚΤΑΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ:ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ;ΙΑΣΟΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
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ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 80)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μεσ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΄Β ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΒΕΛΛΙΟ
Ταξίαρχο ε.α. - Ετών 65
Κηδεύουμε την Πέμπτη 16-4-2026 και ώρα 1μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μουσουρων Μεσολογγίου.
Η σύζυγος: Αλεξια Κασσαβετη
Τα παιδιά: Έλλη, Δημήτρα
Η μητέρα του: Έλλη χηρα Δημ. Βελλιου
Τα αδέλφια του: Ιωάννης Βελλιος, Ευθυμία Κασσαβετη και Ευσταθιος Γυφτακης
Οι ανεψιοί Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
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