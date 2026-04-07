Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Μ. Τετάρτη 8-4-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟ ΑΝΤ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ ΣΩΤ . ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 79
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΤΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 12 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΔΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟ ΑΙΓΙΟΥ ΤΕΡΜΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΙΡΗΝΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ, ΧΡΥΣΑΦΩ ΧΗΡ. ΙΩΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΗ χήρα ΚΩΝ. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 70
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΓΙΑΝΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΤΟΞΑΒΙΔΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ- ΜΑΡΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟ ΕΤΩΝ 71
ΕΚΔΗΜΗΣΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 8-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑΣ ΑΙΓΙΟΥ.
Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ : ΡΟΔΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΑΒΒΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΕΛΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
(ΕΤΩΝ 78)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΧΑΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
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