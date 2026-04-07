Δημοτική Αρχή: «Ανεστάλη το πρόστιμο για το θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων Αλεξιώτισσας»

"Αναστάλθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών, η Επιβολή Προστίμου του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Κεφαλονιάς, Λευκάδας και Ζακύνθου του ΕΦΚΑ, για την υπόθεση του γηπέδου Αλεξιώτισσας", αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή Πάτρας.

Και συνεχίζει:

"Η υπόθεση, που θα εξεταστεί τελεσίδικα, δυστυχώς έγινε με σκοπό να συκοφαντηθεί η Δημοτική Αρχή και να μπουν εμπόδια στην λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους Αθλητικούς Συλλόγους.

Η κυβέρνηση στερεί από τον Δήμο χρηματοδότηση και εργαζόμενους και βάζει έτσι εμπόδια στην απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η Δημοτική Αρχή μαζί με τους Αθλητικούς Συλλόγους, θα συνεχίσουν τον αγώνα για να έχουν τα παιδιά μας αυτό που δικαιούνται. Αθλητικές εγκαταστάσεις με μόνιμο προσωπικό και επαρκή χρηματοδότηση.

Ο Πατραϊκός λαός θα απομονώσει τα ζιζάνια που δυσφημούν την ωραία προσπάθεια που γίνεται στο χώρο του Αθλητισμού".