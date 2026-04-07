Δίκη για τα Τέμπη: Κατεπείγουσα προκαταρκτική για την καταλληλότητα της αίθουσας διέταξε η Εισαγγελία Λάρισας

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η προϊσταμένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας για την καταλληλότητα και προσβασιμότητα της αίθουσας διεξαγωγής της δίκης των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται πως αυτή η απόφαση έρχεται ως συνέχεια σε σχετικές καταγγελίες για την εν λόγω αίθουσα στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην οποία διεξάγεται η πολύκροτη δίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας ζητά στοιχεία από την πολεοδομία Δήμου Λαρισαίων, έγγραφα και οικοδομικές άδειες και τον φάκελο πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας.

Επίσης, ζητά να οριστεί πραγματογνώμονας πολιτικός μηχανικός για να μεταβεί στο συνεδριακό κέντρο από προανακριτικό γραφείο για αυτοψία και να προβεί στη σύνταξη σχετικής έκθεσης για το αν υφίστανται πολεοδομικές παραβάσεις, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαθέτουν νομιμότητα, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ καθώς και οποιαδήποτε άλλο ζήτημα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, σε συμπληρωματική παραγγελία, ζητά από αρμόδιο στέλεχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τεχνικές υπηρεσίες να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν αφού παραλήφθηκε η αίθουσα ώστε να γίνει κατάλληλη προς χρήση.