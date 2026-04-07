Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Το πρόγραμμα

Πότε κάνουν πρεμιέρα οι Πανελλήνιες 2026. Το πρώτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να κάνουν φέτος “πρεμιέρα” οι Πανελλήνιες εξετάσεις με πρώτο εξεταζόμενο το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
Την Τετάρτη 3 Ιουνίου οι μαθητές θα συνεχίσουν την εξέτασή τους με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας.
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων θα εξεταστούν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομικά.
Πανελλήνιες 2026: Πότε ξεκινούν τα ΕΠΑΛ
Οι Πανελλήνιες 2026 για τα ημερήσια και τα εσπερινά ΕΠΑΛ ξεκινούν το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).
Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου.
Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.
Ώρα προσέλευσης και διάρκεια εξέτασης
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:
- μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
- μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
- των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων (Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 λεπτά.
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ
Ημέρα 29/5/2026:
Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας)
Ημέρα 3/6/2026:
Αρχαία Ελληνικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Ημέρα 5/6/2026:
Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Ημέρα 8/6/2026:
Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)
Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών, Ο.Π. Σπουδών Υγείας)
Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για όλους τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 για Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑΛ
Ημέρα 30/5/2026:
Νέα Ελληνικά
Ημέρα 2/6/2026:
Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Ημέρα 4/6/2026:
Ανατομία-Φυσιολογία II
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)
Δίκτυα Υπολογιστών
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Ημέρα 6/6/2026:
Ηλεκτροτεχνία 2
Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Προγραμματισμός Υπολογιστών
Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
Ημέρα 9/6/2026:
Υγιεινή
Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)
Στοιχεία Μηχανών
Ημέρα 11/6/2026:
Ηλεκτρικές Μηχανές
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Ναυτικές Μηχανές
Ημέρα 13/6/2026:
Τεχνολογία Υλικών
Οικοδομική
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)
Ψηφιακά Συστήματα
Ημέρα 15/6/2026:
Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού
Κινητήρες Αεροσκαφών
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.
Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων 2026 για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Ημέρα 16/6/2026:
Αγγλικά (10:00 π.μ.)
Ημέρα 17/6/2026:
Ελεύθερο Σχέδιο (8:30 π.μ.)
Ημέρα 18/6/2026:
Γραμμικό Σχέδιο (8:30 π.μ.)
Ημέρα 19/6/2026:
Γερμανικά (8:30 π.μ.)
Ημέρα 20/6/2026:
Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (10:00 π.μ.)
Ημέρα 22/6/2026:
Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (8:30 π.μ.)
Ημέρα 23/6/2026:
Γαλλικά (8:30 π.μ.)
Ημέρα 24/6/2026:
Ιταλικά (8:30 π.μ.)
Ημέρα 25/6/2026:
Ισπανικά (8:30 π.μ.)
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης:
- μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,
- μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
– των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,
– των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4 ́ έως 6 ́ λεπτά ανά υποψήφιο.
– για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30 ́ λεπτά.
Προθεσμία Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για ΤΕΦΑΑ
Η προθεσμία για τη διεξαγωγή της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας ορίζεται από τη Δευτέρα 15/6/2026 έως και την Παρασκευή 26/6/2026.
