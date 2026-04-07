Πάτρα- κάτοικοι πλατείας Όλγας: «Θα μας φάνε τα ποντίκια και τα φίδια και σε λίγο καιρό και τα κουνούπια»- ΦΩΤΟ

Αχανής βλάστηση που έχει αφεθεί στη μοίρα της, αστοχίες στα μάρμαρα και προβλήματα στον ηλεκτροφωτισμό που απειλούν να ξηλωθούν.

Η πλατεία Όλγας, στο κέντρο της Πάτρας, παραμένει ένα ανοιχτό εργοτάξιο που δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής.

«Θα μας φάνε τα ποντίκια και τα φίδια και σε λίγο καιρό και τα κουνούπια», αναφέρει στο thebest.gr ο Σπύρος Πολίτης, κάτοικος της περιοχής. «Είπαμε, εντάξει, να κάνει δύο-τρία χρόνια να τελειώσει η ανάπλαση, αλλά στην περιοχή μένει κόσμος, υπάρχουν μαγαζιά, δεν είναι γραφεία, και μας έχουν παρατημένους στο έλεος του Θεού», προσθέτει.

Πέρα από την υψηλή βλάστηση, υπάρχει ακόμα μια διάσταση του ζητήματος που δημιουργεί έντονη ανησυχία. «Τα παιδιά που μεγαλώνουν στο κέντρο της πόλης έχουν την ανάγκη να βγουν να παίξουν, σκαρφαλώνουν στα κάγκελα και πηγαίνουν στην παιδική χαρά, δηλαδή σε έναν επικίνδυνο χώρο λόγω των υλικών που υπάρχουν μέσα. Τι περιμένουν; Να γίνει κάποιο ατύχημα. Είναι παιδιά, παίζουν και τρέχουν μέσα στην πλατεία», επισημαίνει.

Οι αστοχίες και το ξήλωμα

Το έργο, εξάλλου, απέχει πολύ από την τελική ευθεία ολοκλήρωσής του. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν αστοχίες στα μάρμαρα του επάνω τμήματος της πλατείας, τα οποία ενδέχεται να ξηλωθούν, ενώ παράλληλα προβλήματα παρουσιάζει και ο ηλεκτροφωτισμός, με το συγκεκριμένο κομμάτι να αναμένεται επίσης να αντικατασταθεί. Ο Σπύρος Πολίτης προσθέτει, με χαρακτηριστική πικρία, ότι «έρχονται κάθε Κυριακή τρεις εργαζόμενοι και κάνουν ό,τι δουλεύουν».