Κάτω Αχαΐα: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα- Του το είχαν αφαιρέσει στην Καρδίτσα

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας,

διότι σύμφωνα με την αστυνομία, σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του

είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας για τροχονομικές παραβάσεις.

Σύλληψη για καταδικαστική απόφαση

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών, με

την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπών από κοινού και κατ΄εξακολούθηση,

απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και φθορά πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος.



Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι όπβως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ, σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοποδήλατο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας και στο οποίο είχαν μετατεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας από μοτοποδήλατο ιδιοκτησίας του.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Σύλληψη ανηλίκων για κλοπή κατά συναυτουργία

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, τρεις ανήλικοι, ηλικίας 16, 16 και 13 ετών, διότι σύμφωνα με την αστυνομία, προχθές το απόγευμα μετέβησαν σε κατάστημα-παντοπωλείο και με την μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, ενώ

συνελήφθησαν και δυο γονείς για παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, σε βάρος του ενός 16χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του

Ανακριτή Ηλείας, για κλοπές.





Σύλληψη για παράβαση του νέου πλαισίου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε αστυνομικό

έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε να διαθέτει έχει προς πώληση -100- νεογέννητα πουλερικά, νεοσσούς, σε υπαίθριο χώρο στερούμενη σχετικής

αδείας μεταφοράς, διάθεσης και εμπορίας αυτών. Επιπλέον, τα ζώα ήταν τοποθετημένα σε πλαστικά κιβώτια εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, χωρίς τροφή και νερό και χωρίς να τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες ευζωίας τους, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ



Σύλληψη για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Τριπόλεως Πύργου, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ

της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε

ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Πύργου για τροχονομική

παράβαση.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για κλοπή

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Μεσολόγγι, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου,

ένας ημεδαπός άνδρας, διότι χθες τα ξημερώματα, αφαίρεσε με τη μέθοδο

της απασχόλησης από ημεδαπό άνδρα μια χρυσή αλυσίδα λαιμού. Στην κατοχή

του κατηγορούμενου βρέθηκε και κατασχέθηκε η κλεμμένη αλυσίδα, η οποία

παραδόθηκε στο νόμιμο κάτοχό της, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.