Δήμος Πατρέων: Επισκέψεις σε ιδρύματα της πόλης και πασχαλινές ευχές από τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο Υγείας- ΦΩΤΟ

Ιδρύματα της πόλης επισκέφθηκαν σήμερα Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και η Αντιδήμαρχος Υγείας Βίβιαν Σαμούρη, προσφέροντας ευχές και γλυκά του Πάσχα.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, με την Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, επισκέφθηκαν σήμερα Μ. Τρίτη, ιδρύματα της πόλης, προσέφεραν γλυκά των ημερών, αντάλλαξαν ευχές για το Πάσχα με τους φιλοξενούμενους, αλλά και με εργαζόμενους και διοικήσεις, με τους οποίους είχαν την ευκαιρία και για μια ολιγόλεπτη συζήτηση, γύρω από θέματα που τους απασχολούν.

Αρχικά επισκέφθηκαν το Άσυλο Ανιάτων, αμέσως μετά το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Καραμανδανείου, κατόπιν την Κιβωτό της Αγάπης, το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, την Μέριμνα και τους οίκους ευγηρίας, Κωνσταντοπούλειο και Αγία Σκέπη.