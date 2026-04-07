Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση στα Μετέωρα

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (7/4) στα Μετέωρα, όταν γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τους βράχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν tameteora.gr, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς προς το παρόν να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης.









