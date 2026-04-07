Νεκρή γυναίκα μετά από πτώση στα Μετέωρα

Την ζωή της έχασε μια γυναίκα μετά από πτώση από τους βράχους στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Τρίτη (7/4) στα Μετέωρα, όταν γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από τους βράχους.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν tameteora.gr, η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στην Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου των Μετεώρων όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βρέθηκε στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς προς το παρόν να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες της πτώσης.
