Fuel Pass: Ουρές στα ΚΕΠ στην Πάτρα προκάλεσε το "διπλοτσεκάρισμα" στοιχείων στο gov.gr - ΦΩΤΟ

Όσοι δικαιούνται το fuel pass 3, μπήκαν στην σχετική πλατφόρμα του gov.gr για να υποβάλουν την αίτησή τους, όμως ενώ είχαν ελέγξει πως τα στοιχεία τους είναι ακριβή, το σύστημα τους έβγαλε μήνυμα πως κάτι δεν πάει καλά και πως πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους εκ νέου.

Στο σημείο αυτό πολλοί ήταν εκείνοι που βλέποντας μήνυμα "Επισκεφθείτε ένα ΚΕΠ ώστε να ολοκληρώσετε την επιβεβαίωση των στοιχείων επικοινωνίας σας" έκαναν ακριβώς αυτό, χωρίς να προσπαθούν εκ νέου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το πρόβλημα στην πλατφόρμα λύθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Τρίτης, ωστόσο μέχρι τότε πολλοί ήταν εκείνοι που πήραν τους δρόμους αναζητώντας το κοντινότερο ΚΕΠ για να ξεμπλοκάρουν τη διαδικασία.

Στο ΚΕΠ της Πάτρας στο παλιό λιμάνι υπήρξαν στιγμές που ανέμεναν έως και 50 άτομα στην ουρά για να κάνουν επικαιροποίηση των στοιχείων τους, έχοντας "πέσει θύμα" ενός περιττού, επιπλέον επιπέδου ασφαλείας που έβαζε η πλατφόρμα.