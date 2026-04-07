Δυτική Ελλάδα: Έλεγχοι για το κάπνισμα σε καταστήματα- Βεβαιώθηκαν 81 παραβάσεις

Έλεγχοι για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
Σε ελέγχους για το κάπνισμα σε καταστήματα προχώρησε η αστυνομία στη Δυτική Ελλάδα.
Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως συναρμόδια ελεγκτική Αρχή, πραγματοποιεί καθημερινά συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το μήνα Μάρτιο 2026 από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν
συνολικά -683- αστυνομικοί έλεγχοι για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά -81- σχετικές παραβάσεις, σε καπνίζοντες θαμώνες και υπεύθυνους διαχείρισης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Ειδικότερα βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:
• 18 για καπνίζοντες σε εσωτερικό καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος,
• 13 για υπεύθυνους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που
επέτρεπαν το κάπνισμα,
• 50 για λοιπές παραβάσεις όπως μη τήρηση βιβλίων αναφορά καπνίσματος,
έλλειψη σήμανσης απαγόρευσης καπνίσματος κ.α.
Οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας θα συνεχισθού
