ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Ν.Δ.

ΝΕΟΤΕΡΟ Ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι την άρση ασυλίας τους ζήτησαν και οι 11 βουλευτές της Ν.Δ.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Λίγο μετά τις 10 το πρωί ξεκίνησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, με αντικείμενο το αν θα αρθεί ή όχι η ασυλία των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι φέρονται, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μόνο ο Νότης Μηταράκης και ο Κώστας Τσιάρας, ενώ οι υπόλοιποι βουλευτές έχουν καταθέσει υπομνήματα. Και οι 11 αρνούνται ότι έχουν προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη και ζητούν την άρση της ασυλίας τους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να εισηγηθεί στην Ολομέλεια υπέρ της άρσης ασυλίας για όλους. Η τελική απόφαση θα ληφθεί μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας σε ειδική συνεδρίαση της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί μετά την Κυριακή του Θωμά.

Τα υπομνήματα

«Είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ», αναφέρει στο υπόμνημα με το οποίο ζητά την άρση της ασυλίας του ο Κώστας Αχ. Καραμανλής. Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ σημειώνει ακόμα πως, στη δικογραφία, «δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου» και ισχυρίζεται πως, «θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης».

Την άρση της ασυλίας του, ασυλίας «για λόγους διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης και για την απόδειξη της προσωπικής αθωότητάς μου», ζητά μέσω υπομνήματος και ο Κώστας Σκρέκας ο οποίος επισημαίνει ότι, «σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται προτροπή ή πρόθεση για παραβίαση του νόμου. Οι τοποθετήσεις μου στον διάλογο που καταγράφεται αποτελούν συμπερασματική απάντηση επί όσων μου αναφέρει ο συνομιλητής μου χωρίς να του έχω προτείνει ή υποδείξει οτιδήποτε».

«Από την ανάγνωση του μηνύματος που έστειλα γίνεται σαφές ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή», αναφέρει ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος ο οποίος σημειώνει πως, «η περίπτωση δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό».

«Δεν διέπραξα ηθική αυτουργία σε απιστία και όλες μου οι ενέργειες ήταν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών καθηκόντων», ισχυρίζεται ο Μάξιμος Σενετάκης και, ομοίως, ζητά την άρση της ασυλίας του.

«Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα», υποστηρίζει ο Λάκης Βασιλειάδης.

Η Κατερίνα Παπακώστα ισχυρίζεται πως, «το αίτημα, όπως μου το εξήγησε ο κτηνοτρόφος το θεώρησα εύλογο και νόμιμο θεωρώντας ότι επρόκειτο για απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα κατά τον προβλεπόμενο χρόνο». Η βουλεύτρια Τρικάλων λέει ακόμα πως, «αυτό που έπραξα ήταν να θέσω το συγκεκριμένο αίτημα υπ' όψιν του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρη ότι αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς και ότι αν διαπιστωνόταν οποιαδήποτε παρατυπία, ο οργανισμός θα έπραττε τα νόμιμα και προβλεπόμενα».

«Οι συνομιλίες έχουν ως αντικείμενο τη χρονική επίσπευση και μόνο της πληρωμής νόμιμων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων αγρότισσας», υποστηρίζει ο Θεόφιλος Λεονταρίδης.

«H επικοινωνία μου με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε να κάνει με το δίκαιο και νόμιμο αίτημα των βιοπαλαιστών νέων κτηνοτρόφων, την υποστήριξη της παραμονής των οποίων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα θεωρώ ύψιστο καθήκον μου», αναφέρει στο δικό του υπόμνημα ο Χρήστος Μπουκώρος.

Ο Κώστας Τσιάρας, που ήταν παρών στη συνεδρίαση, μετά την παρουσία του ενώπιον των μελών της Επιτροπής χαρακτήρισε «άλμα λογικής» τα συμπεράσματα της δικογραφίας όπου του αποδίδονται ποινικές ευθύνες πλημμεληματικού χαρακτήρα. «Τίθεται ένα τεράστιο ζήτημα για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ιδανικά δεν πρέπει στην πολιτεία να πηγαίνει κάποιος στο γραφείο βουλευτή» ανέφερε, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο κ. Τσιάρας σημειώνοντας ότι, οι πολίτες πολλές φορές δεν έχουν άλλη επιλογή από την προσφυγή στους βουλευτές, εξαιτίας των καθυστερήσεων, παραλήψεων ή και λαθών των δημόσιων υπηρεσιών. Ο κ. Τσιάρας αναφερόμενος στην υπόθεσή του έκανε λόγο για ζημία ύψους, από 190 έως 429 ευρώ. Είπε ακόμα πως, το μεγαλύτερο βάρος αυτής της υπόθεσης το επωμίζεται η οικογένειά του. «Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν», είπε ακόμα, σε δηλώσεις του από το Περιστύλιο.

«Το γραφείο μου, οι συνεργάτες κι εγώ, κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ακρόασής του ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας. Ο βουλευτής της ΝΔ ζήτησε την άρση της βουλευτικής του ασυλίας για να «καθαρίσει» το όνομά του.

«Παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες κι εγώ, κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες, απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από κει και πέρα παρότι εμπίπτει, πιστεύω, στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου, επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωσή μου, απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένεια μου να καθαρίσω το όνομα μου ζητώ άμεσα την άρση της ασυλίας μου ώστε να απαντήσω τις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ταχύτερο δυνατό», δήλωσε ο Νότης Μηταράκης.

